簡直如出一轍！揭中國間諜活動內幕 75年前「新聞評論」雜誌曝光

南投故事館館長梁志忠收藏1951年的「新聞評論」雜誌。（記者陳鳳麗攝）

南投故事館館長梁志忠收藏1950年代出版的「新聞評論」雜誌，其中1951年第30期焦點新聞是「中共匪幫國際陰謀與間諜活動內幕」，對照今天捷克逮到1名中國間諜，顯見70多年後，中國間諜仍是國際提防與關注焦點。

南投故事館館長梁志忠收藏多本1950年代出版的「新聞評論」雜誌，《新聞評論》是1942年創刊於重慶，1955年3月在台灣復刊，發行人為章昌平，以月刊形式發行，為綜合性刊物。《新聞評論》主旨在報導重要新聞、評論重要時事以闡揚國策。該雜誌半月出版一期，到1951年10月下半月號，已出版到第30期，而該期重點新聞是「中共匪幫國際陰謀與間諜活動內幕」。

另外，該本「新聞評論」第30期的封底，上半部有半版是台鐵刊登的廣告，主要是為餐旅服務所旗下的餐飲部和小營部宣傳，從廣告內容可知，餐旅部在台北、高雄開鐵路餐廳，在台南開可住宿和辦宴席的台南鐵路飯店，且也負責每日6個車次的餐車服務，供應各種餐點，且有侍應生（服務生）隨車服務，廣告不忘強調「又經濟又實惠」。

該廣告有一半是為小營部的營業項目宣傳，當時小營部有販賣台和販賣部，販賣台只在台北、高雄等12個大車站設置，而販賣部主要是有販賣生，在各級快慢車隨車販賣商品，包括衛生食盒（便當）、紅綠茗茶、汽水、糖果、書報、香菸，還有「旅行良藥」，讓旅客在漫長車程中有吃有喝、有零食和書報打發時間，萬一暈車、腸胃不舒服也有「旅行良藥」可買。

據了解，台鐵餐車在1989年12月停掛，近幾年因應觀光漫遊才又出現，而小營部則至今存在，台鐵便當、飲料仍受旅客歡迎。

「新聞評論」雜誌封底的廣告。（記者陳鳳麗攝）

