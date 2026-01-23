為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    否認租用中信浮塢潛航測試 台船曝海鯤號最新進度

    2026/01/23 22:14 記者洪臣宏／高雄報導
    台船表示，「海鯤軍艦」已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業。（台船提供）

    台船表示，「海鯤軍艦」已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業。（台船提供）

    國造潛艦海鯤號完成浮航測試，有媒體報導指出，軍方及台船將租用中信造船的「中信八號」大型浮動船塢，進行「淺水潛航」前的靜態下潛測試。對此，台船今（23日）夜予以否認，強調從未規劃「租用浮塢於港內進行下潛測試」。台船今也發布「潛艦知識科普」，強調潛艇的測試程序相當繁複，時間往往相當冗長；特別是原型艦，依據國外經驗有時會長達一年以上。

    媒體報導表示，海鯤號的下一個節點就是「淺水潛航」前的靜態下潛測試，目前國內僅有「中信八號」大型浮動船塢可執行此項測試任務，即是利用中信八號的底部最大下潛深度可達15公尺的特性，讓海鯤號直接進入船塢中，並隨海鯤號注水下潛而緩緩下降塢底，隨後在下潛深度達到15公尺時，確認其在海中的靜態穩定性與全艦重量控制的狀況是否符合設計標準。

    對此，台船澄清指出，「海鯤軍艦」已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，台船公司從未規劃「租用浮塢於港內進行下潛測試」，有關媒體報導與事實不符，特此澄清。

    台船說，目前台船公司、海軍監造及國外原廠技協共同執行測試及驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續海上測試。

    海鯤號合約原定去年11月交艦給海軍，已經確定延宕。台船今發布的「潛艦知識科普」指出，船艦測試分三階段，分別為碼頭測試（HAT），出海測試（SAT）、或稱海上測試，測評測試（Tactical Evaluation Test），包括船廠的技術測評，及交艦後的作戰測評（或稱戰術測評）。台船說，依據國外經驗原型艦測試時程有時會長達一年以上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播