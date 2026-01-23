金門港旅運中心2/3試營運 陳福海先辦縣長就職3週年活動

金門縣長陳福海說，將持續以感恩、祝福、惜福的心與鄉親同在。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海今天主持就職3週年活動，以「愛陪伴．世代同行．教育未來」主題，強調對於金門這塊土地的用心和對未來的期許，他也表示，任期剩下的300多個日子裡，將持續以感恩、祝福、惜福的心與鄉親同在。

陳福海的就職3週年活動選在即將於2月3日試營運的「金門港旅運中心」，在強調親子互動的「愛陪伴．世代同行．教育未來」主題下，現場少了以往鑼鼓喧天的舞獅表演，改以輕鬆優閒的烏克麗麗表演及歌舞、戲劇表達祖孫及親子間情感；現場出席以縣府團隊為主，鄉鎮長及各級學校校長也到場共襄盛舉，場面溫馨。

陳福海致詞時，不忘邀請陪他一路走來的另一半許梨羡上台接受讚美，他也再次肯定最近2年替他勤走基層，為他分憂解勞的副縣長李文良，同時點名縣府團隊中幾名核心成員的貢獻。

陳福海回首從政路說，感謝鄉親讓他有機會為家鄉服務，而且一服務就是36年；他一路走來，始終如一，相信他會建立一個典範，政治人物，他就是一個教科書，「曾經在那個過程裡面有做了一些不該做的事；當然，我們深刻反省檢討，只要念頭一轉，心念一轉，好的馬上就在你的眼前」。他也再次強調感恩、惜福、祝福。

就職活動結束，陳福海也與縣府團隊再一次巡查即將取代原有小三通碼頭的金門港旅運中心。

金門縣長陳福海就職3週年活動，以輕鬆的烏克麗麗表演開場。（記者吳正庭攝）

就職活動結束，陳福海（右1）與縣府團隊再一次巡查即將試營運的金門港旅運中心。（記者吳正庭攝）

