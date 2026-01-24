為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹縣政史首位副秘書長 產發處長陳偉志升任

    2026/01/24 08:23 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣府副秘書長陳偉志，學都市計畫出身，本身就是都市計畫技師。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府副秘書長陳偉志，學都市計畫出身，本身就是都市計畫技師。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科今天除發布第2名副縣長為前工策會總幹事徐元棟，也發布縣政史上第1個縣府副秘書長，由原來的產業發展處長陳偉志出任，新任的產發處處長則由原來的縣府交通處處長陳盈州接掌，至於交通處長遺缺則是原產業發展處副處長姜禮仙接手。楊文科說，徐元棟等4人的人事令在議會通過後即日生效，下週一上任。

    陳偉志從2000年起，在新竹縣府歷任工務局技士、技正，工務與建設局處副手後，進一步獲首長倚重，陸續出任工務局長、產業發展處長。期間曾2度獲表揚為全縣模範公務員，第2次更同時榮膺為行政院表揚的全國模範。

    楊文科說，拔擢陳偉志除了他前述資歷且表現傑出，他對新竹縣內各方矚目的科3期、台灣知識經濟旗艦園區等重大建設計畫也熟稔，對府內各局處、財政狀況等也都清楚，所以當全縣人口不斷增加、治理工作日益繁重下，是襄助秘書長李安妤的不二人選。

    新任產發處長陳盈州曾獲行政院公共工程金質獎的個人貢獻獎肯定，跟副秘書長陳偉志都是學都市計畫出身；過去一度長期在工務領域發揮，於建管、使管各曾任過技士或科長。縣府組織再造後把建管、使管的事權統整回歸產發處主政，楊文科認為陳盈州接掌，稱得上是專業的領導。

    至於新任交通處長姜禮仙起自基層公所，擁有成大土木系、土木所的專業背景，在府內歷任工務、建設、觀光旅遊、原住民族行政、民政等，歷練豐富完整，對各鄉鎮的交通建設需求差異有一定的了解，屬於默默做事、苦幹實幹的人，這次拔擢肯定他過去的努力，也期待府內同仁見賢思齊。

    新竹縣府新任產業發展處長陳盈州，今年元旦才剛從原來的交通旅遊處長一職，配合組織再造成為交通處長。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府新任產業發展處長陳盈州，今年元旦才剛從原來的交通旅遊處長一職，配合組織再造成為交通處長。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府新科交通處長姜禮仙。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府新科交通處長姜禮仙。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播