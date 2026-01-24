竹縣政史首位副秘書長 產發處長陳偉志升任

新竹縣府副秘書長陳偉志，學都市計畫出身，本身就是都市計畫技師。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科今天除發布第2名副縣長為前工策會總幹事徐元棟，也發布縣政史上第1個縣府副秘書長，由原來的產業發展處長陳偉志出任，新任的產發處處長則由原來的縣府交通處處長陳盈州接掌，至於交通處長遺缺則是原產業發展處副處長姜禮仙接手。楊文科說，徐元棟等4人的人事令在議會通過後即日生效，下週一上任。

陳偉志從2000年起，在新竹縣府歷任工務局技士、技正，工務與建設局處副手後，進一步獲首長倚重，陸續出任工務局長、產業發展處長。期間曾2度獲表揚為全縣模範公務員，第2次更同時榮膺為行政院表揚的全國模範。

楊文科說，拔擢陳偉志除了他前述資歷且表現傑出，他對新竹縣內各方矚目的科3期、台灣知識經濟旗艦園區等重大建設計畫也熟稔，對府內各局處、財政狀況等也都清楚，所以當全縣人口不斷增加、治理工作日益繁重下，是襄助秘書長李安妤的不二人選。

新任產發處長陳盈州曾獲行政院公共工程金質獎的個人貢獻獎肯定，跟副秘書長陳偉志都是學都市計畫出身；過去一度長期在工務領域發揮，於建管、使管各曾任過技士或科長。縣府組織再造後把建管、使管的事權統整回歸產發處主政，楊文科認為陳盈州接掌，稱得上是專業的領導。

至於新任交通處長姜禮仙起自基層公所，擁有成大土木系、土木所的專業背景，在府內歷任工務、建設、觀光旅遊、原住民族行政、民政等，歷練豐富完整，對各鄉鎮的交通建設需求差異有一定的了解，屬於默默做事、苦幹實幹的人，這次拔擢肯定他過去的努力，也期待府內同仁見賢思齊。

新竹縣府新任產業發展處長陳盈州，今年元旦才剛從原來的交通旅遊處長一職，配合組織再造成為交通處長。（記者黃美珠攝）

新竹縣府新科交通處長姜禮仙。（記者黃美珠攝）

