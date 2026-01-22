為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍推憲法判決可公投 葉耀元：不顧權力分立搞立法獨裁

    2026/01/22 07:08 即時新聞／綜合報導
    國民黨立法院黨團不滿憲法法庭做出的死刑釋憲案及憲訴法判決，上月提出「公投法修正草案」並逕付二讀，將憲法法庭判決列為公投項目。（資料照）

    立法院國民黨團不滿憲法法庭做出的死刑釋憲案及憲訴法判決，上月提出「公投法修正草案」並逕付二讀，將憲法法庭判決列為公投項目。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文批評，藍白就是在搞「立法獨裁」，用立法權來限縮行政權跟司法權，完全不顧權力分立的制度原則。律師林智群也質疑：「違憲這種事情是專業判斷，交給公投？柯文哲有沒有貪污，要不要也拿去公投啊？」

    葉耀元在臉書發文指出，藍白提案要用公投來複決憲法判決？憲法是憲政制度的根本，根據釋字185號，沒有任何的機關跟人民可以否決憲法法庭的的判決。藍白做的事情，就是在搞立法獨裁，用立法權來限縮行政權跟司法權，完全不顧權力分立的制度原則。

    葉耀元也質疑，按照藍白的邏輯，是不是所有他們不喜歡的案例都乾脆交由人民複決就好了？他也直言「這不是民粹，我就不知道什麼才是民粹了」。

    林智群也發文批評，「藍白是憲法白癡嗎？違憲這種事情是專業判斷，交給公投？連藍白立法委員的憲法知識都跟一坨屎一樣了，那些投票的阿伯懂憲法嗎？柯文哲有沒有貪污，要不要也拿去公投啊？」

