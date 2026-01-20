不簽黨團協議！ 綠營議員認為應向選民解釋 陳亭妃：尊重

對於民進黨台南市長參選人陳亭妃未簽署黨團祭出的協議感到遺憾。（記者王姝琇攝）

民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃今日拜會南市議長邱莉莉，20多位「挺憲」議員出席，民進黨團祭出「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證，但陳並無簽署，僅口頭承諾第3點（尊重黨團決定）。對於協議陳回應表示，「尊重」。但綠營議員仍存有疑問，認為陳要自己去向社會大眾及民進黨支持者解釋，不能接受另2點的原因。

議員周嘉韋認為，她（陳）沒有辦法正面告訴我們答案是什麼，但這個承諾對於陳亭妃、民進黨團，甚至是整個民進黨來說都很重要，「未來要尊重民進黨團決議，任何縣市都一樣。」但對於另外2件事情（切割郭信良、不輔選他黨）卻有所顧忌，這部分她要自己去跟社會大眾及民進黨支持者解釋，而支持者能不能接受她的解釋，這才是民進黨年底勝選的關鍵。

請繼續往下閱讀...

周嘉韋補充說，我們提出的有道理，陳也並非完全不與黨團對話，她逐一檢視協議，但發現第3點可接受，但其他2點無法接受，這兩點反而顯得格外凸顯、被放大，但這2點是她不能接受的，卻是我們基層支持者很在意、擔憂的，這就是問題。

此外，代表國民黨參選台南市長選舉的立委謝龍介則表示，關於民進黨整合的家務事我們不便評論，（陳）是不是跟民進黨團有很多的問題？我們尊重他們，國民黨毫無疑問會團結所有的力量，做好準備打贏這場選戰！

總召李宗翰表示，國民黨在台南市沒有初選，代表謝沒有初選之後的相關經驗，且許多國民黨議員似乎很支持民進黨推出的候選人，建議謝應該要去做好功課，會談過程感受得到雙方是需要磨合的，謝應該是有點羨慕民進黨有這樣的機制吧。至於陳亭妃對協議回應表示「尊重」，也很感謝大家都出來「把話說開」，民進黨有這樣的機制透過對話獲得2026的勝選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法