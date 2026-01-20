侯友宜赴三芝行動治理 海灣公園一期開工、雙灣自行車道分階段推動

新北市長侯友宜今率市府團隊赴三芝區公所舉行行動治理座談，傾聽地方里長建言，會中聚焦海灣公園整體規劃與「雙灣自行車道」串聯建設。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜今（20）日率市府團隊赴三芝區公所舉行行動治理座談，傾聽地方里長建言，會中聚焦海灣公園整體規劃與「雙灣自行車道」串聯建設。三芝區長李天民表示，海灣公園將整合淺水灣商圈、後厝漁港、雙灣自行車道及銀髮族養生村，解決淺水灣附近停車需求、並結合在地農業與藝術活動空間，第一期已於1月7日開工。

針對海灣公園整體規劃，李天民說明，該計畫位於雙灣自行車道廊帶中繼站，將整合淺水灣商圈、後厝漁港、自行車道及銀髮族養生村，在保留公園綠地功能下，兼顧停車需求，並結合在地農業與藝術活動空間，優化沿線景觀設計，打造兼具自然、人文與產業的永續觀光廊道。目前已於2025年12月29日完成第一分案工程派工單設計，並於今年1月7日開工；去年已爭取補助經費2000萬元，後續會持續再爭取投入2000萬元。

李天民指出，三芝區也推動「雙灣自行車道」串聯計畫，透過自行車道路網整合芝蘭公園、後厝漁港、海灣公園至南勢崗公園，形塑完整的帶狀遊憩系統，呼應海灣公園發展定位，串連生活與觀光軸線，並藉由跨橋縫合三大區域，提升遊客駐留時間，創造多元旅遊體驗。

李天民表示，目前芝蘭公園至南勢崗公園自行車路網分三階段推動，第一、二階段（芝蘭公園至海灣公園）招標文件已於2025年12月19日送採購處代辦，並獲交通部公路局核定補助6000萬元，另爭取1252萬元追加預算；第三階段（海灣公園至南勢崗公園）因涉及私人用地，仍在研議評估中。

新北市長侯友宜與三芝區里長握手致意。（記者羅國嘉攝）

