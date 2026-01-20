為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    侯友宜赴三芝行動治理 海灣公園一期開工、雙灣自行車道分階段推動

    2026/01/20 14:35 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜今率市府團隊赴三芝區公所舉行行動治理座談，傾聽地方里長建言，會中聚焦海灣公園整體規劃與「雙灣自行車道」串聯建設。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今率市府團隊赴三芝區公所舉行行動治理座談，傾聽地方里長建言，會中聚焦海灣公園整體規劃與「雙灣自行車道」串聯建設。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（20）日率市府團隊赴三芝區公所舉行行動治理座談，傾聽地方里長建言，會中聚焦海灣公園整體規劃與「雙灣自行車道」串聯建設。三芝區長李天民表示，海灣公園將整合淺水灣商圈、後厝漁港、雙灣自行車道及銀髮族養生村，解決淺水灣附近停車需求、並結合在地農業與藝術活動空間，第一期已於1月7日開工。

    針對海灣公園整體規劃，李天民說明，該計畫位於雙灣自行車道廊帶中繼站，將整合淺水灣商圈、後厝漁港、自行車道及銀髮族養生村，在保留公園綠地功能下，兼顧停車需求，並結合在地農業與藝術活動空間，優化沿線景觀設計，打造兼具自然、人文與產業的永續觀光廊道。目前已於2025年12月29日完成第一分案工程派工單設計，並於今年1月7日開工；去年已爭取補助經費2000萬元，後續會持續再爭取投入2000萬元。

    李天民指出，三芝區也推動「雙灣自行車道」串聯計畫，透過自行車道路網整合芝蘭公園、後厝漁港、海灣公園至南勢崗公園，形塑完整的帶狀遊憩系統，呼應海灣公園發展定位，串連生活與觀光軸線，並藉由跨橋縫合三大區域，提升遊客駐留時間，創造多元旅遊體驗。

    李天民表示，目前芝蘭公園至南勢崗公園自行車路網分三階段推動，第一、二階段（芝蘭公園至海灣公園）招標文件已於2025年12月19日送採購處代辦，並獲交通部公路局核定補助6000萬元，另爭取1252萬元追加預算；第三階段（海灣公園至南勢崗公園）因涉及私人用地，仍在研議評估中。

    新北市長侯友宜與三芝區里長握手致意。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜與三芝區里長握手致意。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播