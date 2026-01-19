為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗君被點名參選台北市長 何孟樺：盼掀台灣版高市早苗旋風

    2026/01/19 19:06 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議會民進黨議員何孟樺。（資料照）

    民進黨台北市長人選未定，最近與美關稅談判有功的行政院副院長鄭麗君被點名可能披綠袍參選。台北市議員何孟樺指出，鄭麗君此次關稅談判，收穫全面肯定，讓「雙城論壇」只收穫軍演圍台，去年對關稅議題重砲頻發的蔣萬安，這次只敢故左右而言他，儼然是手下敗將。台北市身為首都，也是台灣女性從政比率長期偏低的地區，如果鄭麗君參選，以具有國際經驗的女性首都市長為號召，或許可創造台灣版的高市早苗旋風，改變民進黨北部逆風的局勢。

    何孟樺指出，現在被點名的人選，其實都有黨內重要的人才，也都有勝過蔣萬安之處。如果盡早宣佈、磨合，發揚特點，終有贏得一戰的機會。她說明，例如立委吳思瑤才思敏捷，媒體應答信手拈來，與總是迴避問題的「謝謝蔣」成鮮明對比；王世堅妙語生花，形象真摯，是仰賴寫手的「背稿蔣」所不能及；卓榮泰不怒而威，穩重持國，也不是輕浮的蔣「大話」可相比。

    何孟樺還說，台灣的政治越來朝向民粹化發展，選民喜愛有獨特人格魅力，說話果斷、直白的政治人物。鄭麗君的人格魅力反而來自深思熟慮，若是出線，未來在政治攻防恐怕承受強勁壓力，此為隱憂。

