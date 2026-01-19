中國海警船闖金門下馬威？海巡無懼風浪強勢驅離

海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲中國海警船闖入金門水域，海巡艇立即趨前併航、監控、驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署第12巡防區表示，今天再度偵獲4艘中國海警船以「兩兩一組」模式，闖入金門限制水域，海巡署立即以預置船艇趨前，頂著9級陣風和強浪，另一方面「一對一」對中船緊迫併航，在海上周旋兩小時終將中國海警船驅離。

海巡署金馬澎分署第12（金門）巡防區指揮部上午才由16日接任分署長的洪挬論主持新任指揮部主任簡日成布達典禮，下午2點多就偵獲到4艘中國海警船於金門南方水域外分兩處集結；簡日成履新面臨第1項挑戰，立即啟動應變機制。

金馬澎分署指出，強烈東北季風南下，金門風浪顯著增強，海巡雖頂著平均風力6至7級，陣風9級，浪高3公尺的海象，仍出動海巡艇前推部署，展現寸土不讓決心。

下午近3點，中國海警「14605」、「14529」、「14603」及「14533」4艘船，採兩兩一組模式，分別自金門料羅東方、烈嶼南方闖入金門限制水域，相向航行；海巡為阻止海警船深入我方水域，海巡艇趨前「一對一」併航監控，並以中、英文無線電廣播，要求海警船轉向駛離；在海巡弟兄不畏惡浪嚴密應對下，中國海警船於接近5點轉向，全數駛離金門限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警在海象極差的情況下執意編隊侵擾，是不專業且不理性的行為，此舉罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險。

海巡署重申，守護我方禁止限制水域，維護國家主權，是海巡的責任與使命，不論天候海象或任何情勢變遷，海巡都會全天候維持高強度監偵、反應及部署，一旦發現中國海警有侵擾行為，將立即監控驅離。

