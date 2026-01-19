為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院南服中心副執行長顏子傑拜會澎縣府 陳光復盼扮演中央與地方重要橋樑

    2026/01/19 18:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    行政院南服中心副執行長顏子傑（左），拜會澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

    行政院南服中心副執行長顏子傑（左），拜會澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復今（19）日會見行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑，雙方就交通建設、社會福利、醫療資源、綠能發展及財政收支劃分法等多項議題深入交換意見。陳光復期盼顏子傑能持續扮演澎湖與中央之間的重要橋梁，強化中央與地方溝通協調機制，爭取更多資源與支持，促進政策順利推動，攜手為澎湖打造更具韌性與前瞻性的發展藍圖。

    陳光復表示，澎湖地理條件特殊，沒有高鐵、高速公路與鐵路等大型交通建設，在中央補助與縣政發展上相對不利，他期盼顏子傑能多為澎湖發聲，協助反映地方實際需求，在交通、醫療、社福及整體財政資源分配上爭取更公平、合理的支持，讓離島發展不再受限。

    顏子傑指出，自己是澎湖子弟，能為澎湖服務是責無旁貸的事，只要澎湖縣政府有需要，定會竭盡所能與中央溝通、爭取更多資源，也期待未來中央能多在澎湖辦理活動，提升澎湖能見度，帶動澎湖觀光商機。

    顏子傑畢業於國立台灣大學政治學研究所碩士，曾任桃園市政府秘書處處長、將來商業銀行股份有限公司董事，以及財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會協理等職務，兼具公部門行政歷練與民間產業治理實務經驗，接任前澎湖籍副執行陳慧玲職務，成為第2位澎湖籍副執行長。

    行政院南服中心拜會澎湖縣長陳光復（中），希望未來加強與中央的合作。（澎湖縣政府提供）

    行政院南服中心拜會澎湖縣長陳光復（中），希望未來加強與中央的合作。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播