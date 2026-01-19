政院南服中心副執行長顏子傑拜會澎縣府 陳光復盼扮演中央與地方重要橋樑

行政院南服中心副執行長顏子傑（左），拜會澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復今（19）日會見行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑，雙方就交通建設、社會福利、醫療資源、綠能發展及財政收支劃分法等多項議題深入交換意見。陳光復期盼顏子傑能持續扮演澎湖與中央之間的重要橋梁，強化中央與地方溝通協調機制，爭取更多資源與支持，促進政策順利推動，攜手為澎湖打造更具韌性與前瞻性的發展藍圖。

陳光復表示，澎湖地理條件特殊，沒有高鐵、高速公路與鐵路等大型交通建設，在中央補助與縣政發展上相對不利，他期盼顏子傑能多為澎湖發聲，協助反映地方實際需求，在交通、醫療、社福及整體財政資源分配上爭取更公平、合理的支持，讓離島發展不再受限。

顏子傑指出，自己是澎湖子弟，能為澎湖服務是責無旁貸的事，只要澎湖縣政府有需要，定會竭盡所能與中央溝通、爭取更多資源，也期待未來中央能多在澎湖辦理活動，提升澎湖能見度，帶動澎湖觀光商機。

顏子傑畢業於國立台灣大學政治學研究所碩士，曾任桃園市政府秘書處處長、將來商業銀行股份有限公司董事，以及財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會協理等職務，兼具公部門行政歷練與民間產業治理實務經驗，接任前澎湖籍副執行陳慧玲職務，成為第2位澎湖籍副執行長。

行政院南服中心拜會澎湖縣長陳光復（中），希望未來加強與中央的合作。（澎湖縣政府提供）

