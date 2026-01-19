桃園與日本千葉縣締盟10週年 張善政：盼持續深化合作

桃園市長張善政19日會見日本千葉縣知事熊谷俊人一行。（桃市府提供）

桃園市長張善政今（19）日會見日本千葉縣知事熊谷俊人一行，今年適逢兩城市締盟10週年，桃園與千葉均有規劃慶祝活動。張善政表示，期盼未來雙方能延續既有交流基礎，開展更多合作可能。

張善政表示，桃園市與千葉縣自2016年簽署友好交流協定以來，在教育、體育、觀光及農業等領域互動密切，很高興熊谷知事在10週年之初即率團來訪，為慶祝10週年，桃園規劃邀請千葉傳統鄉土料理研究會師傅訪桃，在市立高中開辦「太捲祭壽司」手作課程，讓學生在全日語沉浸式教學中，深度體驗千葉獨特的食文化，在體育交流上，日本棒球實力堅強，不只學生棒球，在職業棒球也可相互切磋，誠摯邀請千葉縣學生棒球隊前來參加2026桃園盃國際棒球錦標賽。

此外，近年桃園日本企業台灣橫濱八景島公司非常積極協助日本高中生來台，安排參觀Xpark水族館和樂天棒球場等，後續市府也會融入更多在地景點，歡迎千葉縣高中生踴躍來桃園修學旅行或畢業旅行，促進年輕學子互訪交流；市府農業局預計今年3月7至12日率團赴日本東京都進行農業技術交流，未來兩市農特產品將有更多具體合作規劃。

針對熊谷知事提及成田機場將擴大規模，也將拓展機場周邊都市規劃。張善政回應，很樂意就桃園航空城的推動經驗及未來展望，與千葉進一步交流。

熊谷知事表示，為慶祝締盟10週年，千葉縣預計於締盟日前後，在縣廳大樓食堂與當地飯店推出桃園特色餐點，向千葉市民宣傳桃園美食；此外，千葉縣為日本農業大縣，希望可以從桃園開始，讓台灣民眾多多品嚐千葉農特產及美食，也期待千葉可以成為最了解桃園美食的日本縣市。

他也提到，體育賽事是國際共同語言，今年11月千葉將舉辦暌違2年的千葉東京灣跨海大橋馬拉松，歡迎桃園市民朋友前來參加，透過馬拉松、棒球等運動項目，深化彼此情誼。

桃園市長張善政（左四）19日會見日本千葉縣知事熊谷俊人（左三）一行。（桃市府提供）

