東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

強烈大陸冷氣團今晚（19日）南下，今晚到明天週二北東有雨，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區留意局部大雨。中央氣象署預報，週二各地早晚約13至17度，週三至週五清晨局部地區下探8度，週末氣溫漸回升，但中南部留意日夜溫差。週三至週五清晨高山有降雪機會。

未來一週氣溫趨勢，預報員鄭傑仁表示，明天週二，中部以北、宜蘭地區轉冷，其他地區早晚偏冷。早晚方面，中部以北及宜蘭約13、14度，南部15度，花東17度；白天方面，北部及宜蘭約18度，花蓮21度，中南部及台東23至25度。

週三至週五，早晚氣溫方面，台南以北及宜蘭地區約10至12度，高屏花東約13至15度，其中北部及宜蘭的局部地區有機會下探8至10度。

週末冷氣團減弱、溫度漸漸回升，不過中南部要留意日夜溫差大。早晚方面，西半部、宜蘭11至15度，台東17度；白天方面，各地19、20度以上，中南部可達23、24度。下週一溫度預計再進一步回升。

未來一週降雨預測，鄭傑仁說明，今晚到明天雨勢最多，北部、東半部有雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部大雨。新竹以北有短暫雨，苗栗、花東、恆春半島零星短暫雨，中南部多雲到晴。

週三及週四，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部較大雨勢，北部其他地區、花東、恆春半島、中部山區有局部或零星短暫雨，中部平地及南部多雲到晴。

週五水氣減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、中部以北山區局部或零星短暫雨，中部平地及南部多雲到晴。

週末兩天冷氣團減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島局部短暫雨，西半部多雲到晴。下週一各地多雲到晴，東半部留意零星短暫雨。

鄭傑仁提醒，高山可能降雪時段稍微提前。週三至週五清晨，北部及宜蘭2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上山區，有零星降雪機會，高海拔路面留意結冰。另外，週二及週三基隆北海岸、東半部、恆春半島有長浪機會。

