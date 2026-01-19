黃國昌帶走國防密件辯「等美方公開就不是機密」 網轟：幹話之王！

民眾黨立委黃國昌19日爆出從國防委員會帶出機密文件。（記者廖振輝攝）

國防部長顧立雄今天（19日）赴立法院外交及國防委員會報告機密專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌卻爆出帶機密文件出場，引發熱議。黃國昌接受媒體採訪時，宣稱自己是不小心的，還說其實等美方公開後，大家就會發現這些項目根本也不是什麼機密。此話一出，讓網友炸鍋，痛批這種辯詞就像考試作弊的人講幹話說「等考完試公布答案就不算作弊了」！

針對被爆出帶國防機密文件出場，黃國昌聲稱他是在會議中誤將國防部提供的書面資料和自己準備的資料「混在一起」，第一時間發現後，就隨即將軍方的機密文件繳回委員會。他還說，今天這場機密會議其實就是「過水」，他尊重國防部將特別預算標註為機密，但等到美方公開後，大家就會發現實際上「也不算什麼機密」。

網友聽完氣炸，「我考試作弊，等考完試公布答案就不算作弊了！」、「這跟死掉之前是活的瞎話有什麼兩樣？」、「廢人講廢話」、「調監視器畫面呀，是自己拿回去，還是被人制止才拿回去，就可以知道有沒有說謊」、「光明正大的講幹話，超強」、「我把出題考卷帶出去，等考完你們就知道題目了，根本也不是什麼機密」、「這不是廢話，什麼才是廢話？」、「幹話之王」。

