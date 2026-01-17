中天主播「馬德」收押 沈伯洋諷：台灣民主無法深化的元凶

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，民進黨立委沈伯洋表示，「這兩年一堆民粹降智的政治人物，只會顛倒是非，言必稱司法迫害，真的是台灣民主無法深化的元兇」。

沈伯洋在臉書發文表示，前幾年有一個案子，是一個在地協力者，在中國做生意，接觸台灣退休人員，說要用現金換取一些資料，最終沒有成功。至於是什麼資料呢？他說要外交部的「八卦」就好。「八卦能算什麼『機密』？但問題就是，這些東西，可以成為共產黨對台灣政治鬥爭的籌碼」。

沈伯洋指出，旺旺在中國的生意眾人皆知，而旺旺中天的內容，也大量在台灣散播；光是這幾個禮拜，軍演前後、委內瑞拉事件、關稅等等，一堆陰謀論都是中天系統在散播，有人愛看嗎？愛看這種跟中國官媒同步的資訊嗎？「一堆人愛看的要命」。

他無奈喊，這些人深信我是CIA，深信我追殺中配，深信我有美國房產，深信我家在中國做生意，深信黑熊學院在賣淘寶貨，還要挑起戰爭。並諷刺民眾黨立法院黨團主任陳智菡，看到有人還在帶「中天記者能有什麼機密？」的風向，「笑死，國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。之前那個民眾黨發言人，傳立法院通訊錄出去的那位，有什麼機密？但有沒有危害國家安全？有沒有受中國指示？那都是另外一件事」。

最後沈伯洋說，講這些東西，從2018到現在，原本越來越多人對此有認識，但這兩年一堆民粹降智的政治人物，只會顛倒是非，言必稱司法迫害，「真的是台灣民主無法深化的元兇」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「當年反旺中的，現在變成台灣最大的敵人之一」、「他們喜歡八卦的另一點，就是從這些『最真實的一面』來拼湊這個人的人格特質，對目標人物有更全面的輪廓描寫」、「藍白網軍真的急了」、「那窩垃圾不配留在台灣」。

