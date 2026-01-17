把握明天暖陽！下週一變天 「溼冷」強烈冷氣團緊接報到低溫曝

今（17日）大台北地區晴時多雲，週末假期天氣大致穩定。（記者陳逸寬攝）

把握明天暖和日！中央氣象署預報，明天是未來一週最暖和的一天，下週一（19日）東北季風報到，下週二升級為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，且屬於溼冷的型態，北部低溫剩12度，部分地區更會掉到10度左右。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天各地天氣暖和，北部白天可達22度到24度，中南部可達28度；降雨部分，僅基隆北海岸、北部山區及大台北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕表示，下週一就有東北季風報到，迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，氣溫也開始逐日下降，下週二則是另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團侵襲，且是水氣多的「溼冷」型冷氣團，當天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨。

「下波冷氣團最冷的時刻落在下週三晚上到下週四清晨，局部低溫剩下10度」，劉沛滕說，下週三起多是溼冷天氣，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢，桃園以北地區也有短暫雨，東部地區則是局部短暫雨。

劉沛滕說，冷氣團影響期間，北部低溫剩下12度左右，中部也僅剩12度到13度，氣象署也會發布低溫特報，要到下週六（24日）白天起才開始回溫，但仍有些水氣，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

未來一週溫度趨勢。

未來一週降雨趨勢。

