黃國昌挺張啓楷選嘉市長 向王美惠下戰帖

民眾黨嘉義市長參選人立委張啓楷今天舉行「向嘉義郷親報告」造勢活動，民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌帶領多位現任及候任立委到場力挺，柯文哲推薦張啓楷是財經預算專家有內涵，辦市政論辯會，張啓楷一定贏；黃國昌更向民進黨嘉義市長提名人立委王美惠下戰帖，籲王說清楚為何在立院反對幫軍人加薪、退休警消年金案。對於黃下戰帖一事，王美惠不回應。

年底嘉義市長選戰，民進黨徵召提名王美惠備戰，國民黨、民眾黨定調「藍白合」將推出一組最強參選人，預定3月完成整合。

今天造勢活動在晶饌會館舉行，民眾黨現任立委林國成等人及候任立委王安祥與前立委蔡壁如等人到場力挺張啓楷，嘉市軍公教退休關懷協會成員與多位嘉市藍營里長也到場助陣。

柯文哲說，張啓楷是財經預算專家有內涵，辦市政論辯會，張啓楷一定贏，更強調張曾經是媒體人，未來當選市長推動市政行銷一定沒問題。

黃國昌表示，張啓楷過去2年在立院表現有目共睹，嘉市是民主聖地，相信有智慧的嘉義人會作出最好、最棒的選擇，就是張啓楷。

黃國昌說，柯文哲當張啓楷競選總幹事，他也要代張啓楷向立委王美惠下戰帖，籲王站出來說清楚為何在立院反對幫軍人加薪、退休警消年金案？及支持修正財政收支劃分法讓嘉市有更多預算。

張啓楷表示，他當立委2年來為嘉市爭取預算與建設，包括牛稠溪防汛道路闢建為快速道路及爭取20.5億元治水預算等；若當選市長將實施國中小營養午餐免費、18歲第一桶金30萬元、65歲以上健保費政府出、長照模範市、社會住宅等政策。

