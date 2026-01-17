民進黨嘉市議員提名7席2/2起登記 蔡其昌子弟兵曾奕豪掛看板爭取

曾奕豪近日掛起「Team Taiwan尚勇」看板，18日將發送春聯。（曾奕豪提供）

年底地方公職人員選舉，民進黨嘉義市黨部今天公告，嘉義市議員提名名額總計7席，東區「2席現任+1」、西區「3席+1」，2月2日至6日受理登記。民進黨立委兼中華職棒會長蔡其昌的特助曾奕豪，近日高掛他與蔡其昌合照的「Team Taiwan尚勇」賀年看板，宣布將爭取民進黨提名，投入西區市議員選戰。

擔任民進黨青年代表的曾奕豪，從事政治工作超過10年，累積實力與經驗，決定返回故鄉嘉市參選。他說，從小在嘉義成長、求學，對地方發展與民眾需求有最深刻體會，希望以在地出身的行動力，為嘉市西區注入新能量。

曾奕豪表示，參選市議員希望能替家鄉多做一點事，為民進黨嘉市西區「年輕加一位」，青年參政是政治新陳代謝不可或缺的一環，與鄉親攜手打造更有活力、更具競爭力的嘉義。

他強調，已累積長達10年從中央到地方實務經驗，嘉義市正處於城市發展與轉型關鍵階段，希望透過參選投入，推動西區全面升級，打造更具競爭力與生活品質的新西區。

曾奕豪說，除了「Team Taiwan 尚勇」看板還製作春聯，不只是象徵新春祝福，更展現台灣人民對這片土地的自信與驕傲，充分凝聚台灣精神。18日上午11點，他將在成功街100號服務處發送春聯，歡迎索取。

民進黨青年代表曾奕豪掛賀年看板及發送文宣，宣布投入嘉市西區議員選舉。（曾奕豪提供）

