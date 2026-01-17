為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨嘉市議員提名7席2/2起登記 蔡其昌子弟兵曾奕豪掛看板爭取

    2026/01/17 18:13 記者王善嬿／嘉義報導
    曾奕豪近日掛起「Team Taiwan尚勇」看板，18日將發送春聯。（曾奕豪提供）

    曾奕豪近日掛起「Team Taiwan尚勇」看板，18日將發送春聯。（曾奕豪提供）

    年底地方公職人員選舉，民進黨嘉義市黨部今天公告，嘉義市議員提名名額總計7席，東區「2席現任+1」、西區「3席+1」，2月2日至6日受理登記。民進黨立委兼中華職棒會長蔡其昌的特助曾奕豪，近日高掛他與蔡其昌合照的「Team Taiwan尚勇」賀年看板，宣布將爭取民進黨提名，投入西區市議員選戰。

    擔任民進黨青年代表的曾奕豪，從事政治工作超過10年，累積實力與經驗，決定返回故鄉嘉市參選。他說，從小在嘉義成長、求學，對地方發展與民眾需求有最深刻體會，希望以在地出身的行動力，為嘉市西區注入新能量。

    曾奕豪表示，參選市議員希望能替家鄉多做一點事，為民進黨嘉市西區「年輕加一位」，青年參政是政治新陳代謝不可或缺的一環，與鄉親攜手打造更有活力、更具競爭力的嘉義。

    他強調，已累積長達10年從中央到地方實務經驗，嘉義市正處於城市發展與轉型關鍵階段，希望透過參選投入，推動西區全面升級，打造更具競爭力與生活品質的新西區。

    曾奕豪說，除了「Team Taiwan 尚勇」看板還製作春聯，不只是象徵新春祝福，更展現台灣人民對這片土地的自信與驕傲，充分凝聚台灣精神。18日上午11點，他將在成功街100號服務處發送春聯，歡迎索取。

    民進黨青年代表曾奕豪掛賀年看板及發送文宣，宣布投入嘉市西區議員選舉。（曾奕豪提供）

    民進黨青年代表曾奕豪掛賀年看板及發送文宣，宣布投入嘉市西區議員選舉。（曾奕豪提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播