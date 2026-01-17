黃國昌買機票制裁已開始！他曝美國「優雅外交冷暴力」

台灣民眾黨主席黃國昌（見圖）12日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。圖為黃國昌步出AIT總部大樓。（中央社）

民眾黨主席黃國昌日前「旋風式訪美」，回台後召開記者會宣布訪美成果，卻立刻遭美國在台協會（AIT）打臉。企業顧問李宗穎昨發文表示，從黃國昌買機票的那一刻起，制裁就已經開始了，只要看一下黃國昌一幫人的航班時間，就知道美國是怎麼「玩」的，而他也將之取名為「美國優雅的外交冷暴力」。

李宗穎昨日在臉書發文表示，看黃國昌的航班時間，在外交禮儀與商務談判上，這就是標準的「垃圾時間」。他的起飛與落地時間，顯示出他並不是某個重要會議的主角，而是為了配合美方官員，好不容易擠出來的十幾分鐘空檔，所以他必須去遷就那個爛時間，導致航班，轉機轉機又轉機，非常狼狽。「航班時間已經洩漏了底牌」。此外，如果是VIP訪美，行程通常會安排「緩衝日」。但黃國昌沒有，等著他的，是標準的「紅眼班機、落地即戰」，一刻也沒讓人休息。

李宗穎指出，更詭異的是「畫面缺席」，這點最殘酷，但也最直接說明問題。這趟行程，安排了好幾個美方相關部門的拜會，卻又遇上了外交等級的影像封殺。照理說，這是立委回台灣做「大內宣」最好的素材，雙方絕對會有攝影官隨行紀錄。但只看得到黃國昌在頂樓、門口、機場的自拍，唯獨缺了與美方關鍵官員的合影。外交訊號上，只有兩種可能：一是根本沒見到任何官員，只見到了窗口辦事員。二是見到了，但美方「嚴格禁止攝影」。

為什麼禁止？李宗穎認為有兩個簡單原因：第一，因為美方拒絕成為這位黨主席的「人形立牌」，拒絕替他背書；第二，美方拒絕讓他拿著官員合照，回台灣誤導大家「美國政府支持我」。他表示，「有會面、無畫面」，在外交實務上直接等於「全面封殺」。除非你全程不對外公開，沒人知道你要來。這代表美方「影像禁運」，連一張照片的背書（credit），也不願意給他。

李宗穎認為，美方的安排簡直是生理與心理的雙重刑求，在這種狀態下，人最容易情緒失控、邏輯斷裂，搞砸一切。而美方的算盤很簡單：「既然你自己要來，那我就塞一個讓你最難受的時間給你。」最諷刺的是，在台灣，是大聲咆哮的「國會戰神」。在美國，只是一個推著行李箱、時差嚴重、還在擔心等等見不到人的「焦慮觀光客」。

最後，李宗穎表示，美國人玩弄三流政客，根本不需要大聲咆哮，不需要罵髒話。而是給你有禮貌的微笑，再給你一個最爛的時間表，你就該知道自己什麼咖了。「我替它取個名字：美國優雅的『外交冷暴力』。」至於還有網友抱怨AIT還沒出手，李宗穎說，「那是你外行看不懂。從黃國昌買機票的那一刻起，制裁就已經開始了。懂的就懂！」

