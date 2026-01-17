為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美談妥關稅15％內幕！卓冠廷曝雙方「友好具體表現」

    2026/01/17 17:40 即時新聞／綜合報導
    卓冠廷表示，從川普上任盤點、關稅因應支持方案到台美談判，這中間至少開了超過三百場大大小小的會議。（圖取自行政院）

    

    台灣與美國關稅談判，爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇。新北市議員卓冠廷昨日在臉書爆內幕，表示他也曾參與美方會議，美方都配合在當地清晨時間開會，雙方都是即時互動。他指出，這是談判中，雙方友好非常具體的表現。

    卓冠廷昨日在臉書發文分享兩個關稅談判的小內幕。第一、他表示，從川普上任盤點、關稅因應支持方案到台美談判，這中間至少開了超過三百場大大小小的會議。

    另外，他曾在台灣時間清晨參與和美方的會議，而美方高層也曾配合在華府時間清晨開會，雙方都是零時差互動、密切聯繫。他表示，這是談判中，雙方友好非常具體的表現。

    「這些努力，不到最後成果，不能對外講，不能自亂陣腳。」卓冠廷說，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，就是扛著鋪天蓋地的抹黑、壓力，在進行真正核心的討論。這不是什麽黑箱，也不是民眾黨主席黃國昌所說，那種故弄玄虛的「AIT請我們不要講」。

    最後，卓冠廷表示，台灣的挑戰從未停歇，會更加辛苦，所以要加倍努力。「我們大家一起，戰戰兢兢，繼續勇敢突破。」

