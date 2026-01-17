楊瓊瓔揭提名時程協調轉折 江啟臣：基層擔心被對手見縫插針

立法院副院長江啟臣（右三）在議員朱暖英陪同下，到黃昏市場發送春聯，民眾上送好彩頭和蒜。（記者蔡淑媛攝）

針對國民黨台中市長提名風波，爭取市長參選提名的立委楊瓊瓔今揭露原本配合立法院副院長江啟臣提議的「5月提名」、卻突遭改至「1月底」，令她錯愕。江啟臣則表示，現在基層焦慮的是市長人選仍未定於一尊，不是提名時間的問題，黨中央對提名時程或其他規劃，他並不清楚。

國民黨中央提名協調小組昨日邀請江啟臣、楊瓊瓔就台中市長選舉提名進行協調，歷經2個多小時，雙方仍無共識，江啟臣會後受訪表達失望與遺憾，楊瓊瓔今則首度披露提名時程的轉折內幕。

江啟臣今天下午到黎明黃昏市場發送春聯時受訪表示，現在最急迫的是基層對於市長人選無法定於一尊，感到焦慮，擔心無所適從，擔心被對手陣營見縫插針，希望趕快將人選底定。

江啟臣強調，至於提名時程由黨中央去規劃，他尊重黨中央，或許黨中央有其戰略佈局，他重申，現在基層希望趕快把人選底定。

對於外界傳出江啟臣與楊瓊瓔雙方對於初選方式由徵召、黨內民調或是全民調等方式有歧見，江啟臣表示，現在基層的焦慮與聲音，已經反映給黨中央，昨日協調時也一再提到時間上大家要顧慮到基層焦慮問題，至於用什麼方式來確定人選，他尊重黨中央的安排。

江啟臣重申，市長盧秀燕也公開喊話趕快底定人選，代表她也感受到這樣的壓力與焦慮，至於用什麼方式，就尊重黨中央的安排。

爭取台中市長黨內提名的立委楊瓊瓔（右二）下田與民拔蘿蔔同樂，盼能博得好彩頭。（記者張軒哲攝）

