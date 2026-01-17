伊朗示威潮遭鎮壓大致平息 死亡人數逾3千人

人權組織指出，伊朗示威潮造成逾3000人死亡。圖為伊朗首都德黑蘭16日的街景。（歐新社資料照）

伊朗民眾發起的全國性抗議今（17日）進入第21天，據人權組織指出，反政府示威迄今已造成逾3000人死亡，另外在伊朗政府封鎖網路第8天之後，該國的網路活動「略為增加」。

《路透》報導，總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）表示，已確認伊朗的抗議活動導致3090人死亡，其中包含2885名抗議者；伊朗民眾指出，抗議浪潮被鎮壓之後大致平息，而伊朗官媒則報導說有更多人被逮捕。

請繼續往下閱讀...

與《路透》私下聯繫的伊朗匿名民眾透露，首都德黑蘭（Tehran）這4天相對平靜，尤其週四週五都沒有大規模抗議的跡象，城市上空則有無人機穿梭。

伊朗政府先前為了阻止抗議者協調行動，而施行全國性斷網措施，網路監測組織NetBlocks今日在X平台發文說「數據顯示，今天早上伊朗的網路連線略為提升」，但連線數量僅大約等於過往標準的2%。

伊朗半官方的梅赫爾通訊社（Mehr News Agency）報導，部分用戶的網路服務已恢復；伊朗學生通訊社（ISNA）指出，簡訊服務也已重新啟動。

部分海外伊朗人在社群媒體上表示，他們週六清晨也成功與伊朗境內用戶取得聯繫。

