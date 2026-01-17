中天林宸佑曾笑喊「來抓我啊」 鄉民笑翻狂酸：台灣馬杜羅

綽號「馬德」的中天主播林宸佑，被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，由橋頭地院裁定收押。（擷自中天電視網站）

高雄橋頭地檢署北上搜索綽號「馬德」、「追問哥」的中天電視台主播林宸佑住所，並將他帶回高雄偵辦，林宸佑今日被收押，消息一出引發討論。有網友挖出他過去在主持網路節目時，被攻擊是「紅色媒體」時笑著大喊「來抓我啊」的影片，如今影片也遭到網友朝聖，PTT上鄉民更酸他是「台灣馬杜羅」。

林宸佑今日被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。他過去主持節目時，有網友抖內表示，有綠營立委嗆他與中天是中國媒體，林宸佑當時笑稱，下次哪個民進黨立委再說他是中國的媒體，他就會直接回：「你抓我啊」、「你把我抓起來，你現在就把我抓回去。」說完他自己還哈哈大笑。

相關影片被轉至PTT後，鄉民紛紛表示：「馬杜羅是不是當初也是這麼嗆美國的」、「台灣馬德羅」、「馬德杜洛」、「藍白馬度羅」、「馬杜羅都示範過了 還有人搞不清楚狀況」、「下一個被抓的馬會是誰？」

委內瑞拉總統馬杜羅過去多次向美國嗆聲，要美國有種就把他抓走。結果1月3日清晨，美國特種部隊突襲委內瑞拉首府，活抓總統馬杜羅夫婦，兩人也立即被押送到美國，目前面臨多項指控。

