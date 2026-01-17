為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    關懷港湖弱勢家庭 小英之友會、何孟樺新春揮毫義剪

    2026/01/17 19:21 記者孫唯容／台北報導
    台北市小英之友會在南港高中舉辦「寒冬送暖過個好年」公益活動。（議員何孟樺提供）

    台北市小英之友會在南港高中舉辦「寒冬送暖過個好年」公益活動。（議員何孟樺提供）

    關懷弱勢家庭，台北市小英之友會今（17日）攜手議員何孟樺，在南港高中舉辦「寒冬送暖過個好年」公益活動，邀請內湖、南港區千戶弱勢家庭共襄盛舉，現場提供鬍鬚張便當、生活用品福袋及禮券紅包，並安排新春揮毫、義剪、按摩體驗、法律諮詢服務及精采表演節目，陪伴大家安心迎接新春佳節。

    今日活動由台北市錫口愛SAX音樂協會揭開序幕，現場同時安排國際獅子會300A1區提供義剪服務、台北市按摩業職業工會提供按摩體驗，並邀請東湖書法名師林老師及其團隊進行新春揮毫，場內人潮氣氛熱絡。

    台北市小英之友會會長蘇文玉表示，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在歲末年終之際，希望讓現場所有內湖、南港的家人朋友們感受到，社會並沒有忘記他們，也始終陪伴在大家身邊，這份陪伴不只是口號，而是透過實際行動，讓關懷與愛真正被看見、被感受。

    台北市議員何孟樺分享，稍早在現場與民眾互動時，不少好朋友都提到去年也曾參與活動，今年再次齊聚一堂，讓人感到格外溫馨與感動，同時也感謝各界長期以來的大方支持，並特別感謝小英之友會對港湖地區的關懷與投入，希望未來持續攜手努力，讓南港、內湖成為更好、更溫暖的地方。

    台北市議員何孟樺分享，稍早在現場與民眾互動時，不少好朋友都提到去年也曾參與活動，今年再次齊聚一堂，讓人感到格外溫馨與感動。（議員何孟樺提供）

    台北市議員何孟樺分享，稍早在現場與民眾互動時，不少好朋友都提到去年也曾參與活動，今年再次齊聚一堂，讓人感到格外溫馨與感動。（議員何孟樺提供）

    熱門推播