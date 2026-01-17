為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民眾黨不缺席竹北市長選戰 新竹黨部說話了

    2026/01/17 19:26 記者洪美秀／新竹報導
    新竹黨部發言人宋品瑩說，2026竹北市長選舉民眾黨不會缺席，目標是推出最強候選人，不排除任何合作可能。（記者洪美秀翻攝）

    民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠有意轉戰竹北市長選舉，引發議論，表態爭取提名的新竹縣議員林碩彥更點出竹北基層不希望空降人選參選，白營內部矛盾與角力白熱化。對此，新竹黨部發言人宋品瑩今天回應，竹北市是民眾黨的重點一級戰區，2024年民眾黨在竹北市拿下38.33％的全台最高得票率，代表市民對民眾黨有高度期待，黨中央與地方正加速評估人選，2026竹北市長選舉民眾黨不會缺席，目標是推出最強候選人，不排除任何合作可能。

    新竹黨部主委邱臣遠日前對媒體詢問是否轉戰竹北市長選舉，雖未明確表態，但已透過特定媒體釋放訊息試水溫，引來同黨人士議論，包括邱臣遠是黨部主委身分，若空降竹北市選鄉鎮市長，層級太低，且與黨內長期蹲點扎根服務的民代相爭，恐造成黨內矛盾與角力，甚至傳出竹北基層不希望空降人選參與竹北市長一役。

    民眾黨內也評估，國民黨內也有人要挑戰竹北市長大位，藍白若要在竹北市長與新竹縣長選舉合作，就必須推出最強人選，期分3月能決定人選，藍白整合。

