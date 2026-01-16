美台關稅15％、232條款不「疊加」藍委：未來協議送立院將嚴加審查

國民黨立委李彥秀。（資料照）

美台關稅達成最終協議，關稅降至15％，232條款不再「疊加」，國民黨立委李彥秀表示，相關產業供應鏈的外移對台灣而言恐怕不僅是經濟的影響，更是高薪工作機會的衝擊。日前已有學者擔憂「賴公移山」，未來協議送交立法院，也會嚴加審查，兼顧台灣的整體利益，捍衛台灣的「護國群山」。

李彥秀認為，台美「對等關稅」歷經9個半月終於達成協議，去年7月美日就已經完成磋商，顯然台美關稅談判中間的困難度恐怕遠超過外界預期，在美國高等法院宣判「對等關稅」合法與否的前一刻結果出爐，顯見「時間壓力」以及「談判籌碼」是促成台美關稅協議的重要推手。

李彥秀指出，台灣關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇，與日韓條件相仿，對傳統產業與中小企業而言起碼維持競爭起跑線的公平；但是，我方作出的讓步，對台灣未來長期經濟、外貿以及產業發展，台灣AI以及半導體產業及其供應鏈全球性製造競爭優勢，是否能夠繼續維持領先地位，恐怕才是後續最值得觀察的地方。

李彥秀表示，不僅第一類包括台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，以及第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等超出原本預期，美國商務部長盧特尼克進一步指出「在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。」這恐怕才是台灣民眾最擔心的地方。

李彥秀說，台灣經濟過去能維持相當的榮景，很大部分來自台積電「護國神山」的高度成長，帶動相關「護國群山」供應鏈的蓬勃發展，台積電去年第四季毛利率高達62％，但是美國廠毛利率僅8％，這對台積電的獲利當然是一大挑戰，而相關產業供應鏈的外移對台灣而言恐怕不僅是經濟的影響，更是高薪工作機會的衝擊。日前已有學者擔憂「賴公移山」，未來協議送交立法院，也會嚴加審查，兼顧台灣的整體利益捍衛台灣的「護國群山」。

