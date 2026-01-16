美台關稅談判拍板 鄭麗文：殺雞取卵豈是長久之道

國民黨主席鄭麗文出席桃園市黨部歲末感恩聯誼活動。（記者周敏鴻攝）

國民黨主席鄭麗文上午前往桃園市中壢區水悅莊園，出席桃園市黨部歲末感恩聯誼活動，針對美台關稅談判結果表示「非常痛心」，她強調，攸關台灣未來的發展、過去幾十年的根基與國力，都已被搬空，「殺雞取卵，豈是長久之道」，國難當頭，民進黨卻還在慶祝、還在做認知作戰，才是台灣真正面臨最重要的威脅。

鄭麗文說，關稅15％不疊加，是最起碼的要求，不過比照日、韓，民進黨卻將如此不堪的談判結果當成重大成就，台灣提出哪些代價才換來與日、韓一樣的待遇？美國商務部毫不掩飾地說「台灣必須讓川普開心」，賴清德總統拿了什麼討川普開心？就是台灣半導體40％產量須移到美國，等於是將台灣的家底與護國神山完全外移掏空。

請繼續往下閱讀...

「5000億美金的巨額投資，相較於南韓3500億、日本5500億，以經濟體規模而言，台灣的5000億美金簡直是不可思議的天價」，鄭麗文說，賴政府還答應美國額外1.25兆特別軍購預算，就是賴政府所付出的無法彌補代價；半導體產業被掏空，若非地緣政治的壓力、若非賴政府低頭，半導體產業會願意到美國投資？這是路人皆知的答案，何必自欺欺人，當台灣的科技、人才、資金等都掏空外移，就是嚴峻的國安挑戰與危機。

鄭麗文批評，賴政府不學會「誠實」、只會自欺欺人，永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境、執政無能，將會連因應的能力都沒有；在野黨願意共商對策，但賴政府卻直到沒有轉圜餘地才硬要在野黨吞下去，怎麼吞？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法