黃國昌稱赴美談關稅 美媒曝將降至15％ 周軒：希望他下飛機了

即將在2月1日卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌，週日（11日）突然宣稱率團出訪美國，並稱此行是要去美國談軍購、關稅，引發外界質疑。（資料照）

美媒消息透露，台美即將達成關稅協議，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率從20%調降至15%，由於近日民眾黨主席黃國昌才剛宣稱要赴美談關稅，對於美媒先傳出關稅將定案的消息，政治工作者周軒酸「希望黃國昌下飛機了，還沒的話我們等他一下」。其他網友也紛紛諷刺「國昌老師果然厲害，還在飛機上就嚇到川普了」、「不知是誰給黃國昌這個劇本的」。

紐約時報12日引述3名知情人士報導，川普政府即將與台灣達成一項關稅協議，雙方已進入談判的最後階段，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率，從20%調降至15%，交換條件則是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。

周軒今晨6點36分也在臉書分享這則消息，並酸「希望黃國昌下飛機了，還沒的話我們等他一下」。其他網友也紛紛嘲諷「這個收割仔真不要臉」、「感覺川普很喜歡玩弄親共人士」、「如果他說是他爭取的，拜託請秀出跟那位官員的合照就好，合約一定沒有」、「蔥會說我在飛機上談好了」、「國昌哥在飛機上打給川普談的啦」、「他要親自和『海關人員』談一談」。

事實上，今晨近2點在社群就已有許多網友分享紐時報導的內容，並紛紛諷刺黃國昌「太離譜了，國昌老師還在飛機上，紐約時報竟然就發新聞」、「國昌老師果然厲害，還在飛機上就嚇到川普了」、「紐時打臉有夠用力」、「不知是誰給黃國昌這個劇本的」、「連國外的媒體都討厭他是怎麼回事（奸笑」、「民族英雄，剛飛上天就對整個談判產生重大貢獻，建議是不要落地」、「他們只是去換里程數的」、「以後不要再吹牛了，每次講的話都在侮辱我的智商，美國建國迄今，何時跟他國在野黨談判過關稅？」

還有網友模仿黃國昌的口吻稱「如果沒有我的出訪！美國今天會加快腳步，會有今天有結果嗎？我才出發花了幾個小時，立刻讓美國給予承諾，這樣的務實效率結果！賴清德難道沒有愧對台灣人民嗎！」。

