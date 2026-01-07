為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    仿美軍逮馬杜羅？國台辦稱「解決台灣是中國人自己的事」

    2026/01/07 12:25 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    美國總統川普下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜羅夫婦，押往紐約受審。對於台灣有輿論認為，中國可能比照美國逮捕委國總統的做法，合理化對台採取行動。中國國台辦發言人陳斌華今天回應，「台灣是中國的台灣」，解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉。

    美國採取軍事行動逮捕馬杜羅夫婦，2人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所，5日在美方執法人員押送下，從拘留所搭直升機前往該市曼哈頓聯邦法院出庭。

    陳斌華在國台辦記者會表示，美方悍然對一個主權國家使用武力，嚴重違反國際法，侵犯他國主權，威脅區域和平與安全，我們堅決反對。這是我要表達的第一點。

    陳斌華聲稱，第二點是「台灣是中國的台灣」，解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉。如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

    我外交部昨日指出，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，長期以來已經對當地及區域穩定造成衝擊。

    外交部強調，我國期盼委國能夠順利和平的過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。台灣也將與美國在內的全球理念相近國家友盟共同合作，為區域及全球的安全穩定繁榮共同努力。

