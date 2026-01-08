跟進北市 盧秀燕今宣布台中市公立國中小營養午餐免費

台中市長盧秀燕今宣布115年學年度公立國中小營養午餐改為全面免費。（記者廖耀東攝）

台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費，台中市原表示滾動檢討，未來「有增無減」，並未宣布跟進，台中市長盧秀燕昨被問及此事也以趕行程為由沒有回應；今日盧秀燕終於宣佈，台中市自115學年度起實施公立國中小學營養午餐免費，估有21.4萬學生受惠，預算估年需25到30億，會以追加預算方式3月送議會審議，盼通過後新學年度起就能實施。

台中市之前就有不少議員在議會爭取營養午餐免費，但盧秀燕均以財政考量未曾回應，昨日台中市民進黨議會黨團已喊話台中市應比照台北市推營養午餐免費，今台中市立委不少人發聲要求台中也應推動營養午餐免費，民進黨台中市長參選人、立委何欣純更喊話，盧秀燕不做，未來何欣純來做，另藍委黃健豪率先開第一槍喊話台中應推營養午餐免費，藍委羅廷瑋也發聲，台中市相關政策引關注。

盧秀燕今上午突通知有重大政策宣誓，她說，過去台中市的午餐補助以補助弱勢學生為概念，但時代不同，相關補助也應調整，學校午餐應視為政府整體教育一環，應由政府負責，就像學生課桌椅一樣，由政府負責，台中雖然財政非常辛苦，但該做的還是要做。

盧秀燕說，她要鄭重宣布自115學年度起台中市的公立國中小學實施營養午餐免費政策，若以一餐60到70元計算，預估有21.4萬學生受惠，一年預算達25到30億支出，市政府會在3月向議會提出追加預算，盼議會支持，115學年度、今年9月起即可實施。

