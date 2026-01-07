「台獨頑固份子」再添2名累計14人！ 學者批：不接受統一都會被列入

內政部長劉世芳今日被中國國台辦列入台獨頑固份子清單，禁止她及家屬入境中港澳。（資料照）

中國國台辦今日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，更將台灣高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言終身追責，聲稱已公佈的「台獨頑固份子」來到14人、「台獨打手幫兇」12人；學者痛批，依照國台辦近年的操作邏輯來看，只要不接受與中華人民共和國統一的中華民國國民，最終都會被歸入台獨的範疇。

陳斌華在國台辦記者會上宣稱，台獨份子是分裂國家、破壞兩岸關係的違法犯罪者，也是謀「獨」引戰、損害同胞利益福祉的民族敗類。截至目前，我們已公佈「台獨頑固份子」14人，「台獨打手幫兇」12人。凡是以身試法的台獨份子，無論身在何處，我們都將採取一切必要措施，依法懲治，終身追責。

陳斌華更說，「台獨打手幫兇」如果煽動分裂國家和分裂國家的罪行更加猖獗、犯罪行為更加嚴重，就會被列入「台獨頑固份子」。

根據中共清單，遭列為「台獨頑固份子」14人，分別是前行政院長蘇貞昌、前立法院游錫堃、國安會祕書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、國安會副祕書長林飛帆、前立委陳椒華、民進黨立委王定宇、民進黨立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠，以及內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，如果依照中國國台辦近年的操作邏輯來看，事情其實已經非常清楚：只要不接受與中華人民共和國統一的中華民國國民，最終都會被歸入台獨的範疇。在這樣的框架下，所謂的台獨名單本來就不可能有清楚界線，只會隨著對方的戰略焦慮而不斷擴張。

洪浦釗指出，國台辦這次再度點名我國政府首長與司法體系人員，並非什麼新的政治訊號，只是延續過去幾年一再出現的慣性做法。事實上，在此之前，早已有多位行政官員、立委被列入名單。今天的差別只是人數增加，並未改變任何政策現實，更不會對台灣社會造成新的震撼。

洪浦釗分析，值得注意的是，當中國不再尊重台灣的體制，而是將所有維持現行憲政秩序、拒絕被納入其統治架構的行為一概視為敵對。從行政部門、民意代表到司法體系，只要依照中華民國憲政秩序行使職權，就可能被貼上政治標籤。這樣的作法，與其說是精準施壓，不如說是對整個台灣社會民主生活方式的概括否定。

洪浦釗批評，中國公布的制裁名單一再擴張，反而凸顯這種操作已經流於重複的政治表態，除了對內交代之外，對台灣社會與現實局勢幾乎不再產生任何實質作用。當點名與貼標籤成為例行公事，這些清單也就不再具備實際政治功能，只剩下虛無的象徵意義。

「國台辦這類動作，與其說是在打擊台獨，不如說是在逐步收緊對台論述的操作空間！」洪浦釗說，中國已愈來愈少嘗試透過區分立場、說服特定對象，或保留模糊地帶來處理台灣議題，而是持續把焦點推向「台灣社會是否願意接受由中國單方面設定的政治框架」單一前提。這並不是一次性的動作，是一種反覆測試、逐步施壓的過程。

洪浦釗強調，說到底，台灣為什麼要等中國給路選？台灣是民主社會，制度怎麼運作、未來怎麼選擇，應該由台灣人自己決定，不是先接受另一個政權設定好的前提。中國現在不斷透過名單、標籤與威嚇要台灣人接受被其統一的選項，真正反映的不是台灣的立場變化，而是中國愈來愈難面對一個不接受其控制、卻仍能正常運作的民主社會。

他直指，對台灣而言，重點從來不是要不要回應中國的名單，而是要不要接受這種「先服從、再談條件」的邏輯。如果答案是否定的，那麼不論名單怎麼加、人數怎麼變，都不會改變台灣堅持走自己道路的這個基本事實。

