相隔8年！阿里山清晨飄雪20分鐘 遊客驚喜大喊「下雪了」

阿里山今晨下雪，祝山車站雪花紛飛。（林鐵及文化資產管理處提供）

寒流報到，阿里山國家森林遊樂區近日夜間溫度下探至零度，今天上午8點55分，在遊樂區的祝山下起大雪，雪花在空中紛飛，遊客開心大喊「下雪了」，並用手機拍下下雪美景。

阿里山國家森林遊樂區海拔高度2000公尺至2700公尺，除了溫度還須濕度等氣候條件配合，才有機會降雪，阿里山下大雪紀錄包含2005年、2014年、2016年和2018年，2020年則有出現下冰霰紀錄。

林業署嘉義分署阿里山工作站主任陳志銀說，今上午在祝山車站氣溫約2度下雪，白天氣溫上升，還有冰霰情形。

阿里山氣象站觀測員陳郁婷表示，今上午在氣象站萬歲山區、祝山區域觀測到下雪，下雪時間自上午8點55分到9點15分。

陳郁婷說，1月4日曾觀測到夜間氣溫下探零下7度，然而相對溼度僅約45%，未達下雪條件；今清晨氣溫約1.5度至2度，相對濕度達95%，因此達到下雪條件，不過目前已轉為下雨夾雜冰霰。

根據明天氣象預報，氣溫會比今天更低，上午10點前相對濕度也有約90至97%，不過天氣會比今天更晴朗。

