為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    失聯飛官沒空請婚假…辛柏毅冰島芬蘭蜜月 隊長哽咽：他一輩子夢想

    2026/01/07 12:23 記者王錦義／花蓮報導
    空軍機號6700的F-16V單座戰機6日晚間意外墜海，上尉飛官辛柏毅失聯。（資料照，記者游太郎攝）

    空軍機號6700的F-16V單座戰機6日晚間意外墜海，上尉飛官辛柏毅失聯。（資料照，記者游太郎攝）

    空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失聯，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員相當難過，表示辛柏毅去年5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月，直到最近才有空和妻子去芬蘭度蜜月，目前會陪伴家屬並全力搜救。

    「他是一個很優秀的隊員。」周明慶上校今天說，辛柏毅飛行狀況很穩定，與隊員相處也都很融洽，但因為平常任務繁重，雖然去5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月，飛行員大部分都是12月到2月這段時間較有空檔，辛柏毅因此請假和妻子去芬蘭度蜜月。

    周明慶說，今天早上他和辛柏毅的新婚妻見面，辛妻說，到冰島與芬蘭，是辛柏毅一輩子的夢想，講到激動處，周明慶一度哽咽。五聯隊政戰主任許俊榮說，意外發生後第一時間就通知眷屬，也派心輔人員陪伴，辛妻目前由她的母親及妹妹陪同，辛柏毅是澎湖人，父母今天從澎湖搭機趕到，會由他定時說明狀況和搜救進度。

    辛柏毅年僅29歲，家鄉在澎湖縣湖西鄉，父親為退休警察，妻子同樣任職於空軍。兩人日前才辦完婚禮，並自北歐度蜜月返台，返國僅2天便歸隊執行夜航任務。今（7）日上午一早，辛柏毅的父母在軍方人員陪同下，辛母拄拐杖辛父在一旁攙扶現身，並在軍方人員陪同下，搭乘9時起飛的軍機飛往花蓮空軍基地。

    辛柏毅的妻子則是花蓮本地人，同在花蓮基地服役，負責行政勤務，兩人分屬不同單位。二人交往1年後，在去年5月20日甜蜜成婚。辛柏毅的妻子曾在臉書直言寫說，「畢生的運氣都用來遇見丈夫」、「辛柏毅不是命中注定的奇蹟，而是自己最篤定的選擇」，二人的感情不是驚天動地，卻願朝朝暮暮，並表示二人選在交往週年結婚，要攜手走一輩子。如今丈夫下落不明，也讓妻子哭腫雙眼，焦急喊話「全家都在等你回家」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播