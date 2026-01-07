失聯飛官沒空請婚假…辛柏毅冰島芬蘭蜜月 隊長哽咽：他一輩子夢想

空軍機號6700的F-16V單座戰機6日晚間意外墜海，上尉飛官辛柏毅失聯。（資料照，記者游太郎攝）

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失聯，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員相當難過，表示辛柏毅去年5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月，直到最近才有空和妻子去芬蘭度蜜月，目前會陪伴家屬並全力搜救。

「他是一個很優秀的隊員。」周明慶上校今天說，辛柏毅飛行狀況很穩定，與隊員相處也都很融洽，但因為平常任務繁重，雖然去5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月，飛行員大部分都是12月到2月這段時間較有空檔，辛柏毅因此請假和妻子去芬蘭度蜜月。

周明慶說，今天早上他和辛柏毅的新婚妻見面，辛妻說，到冰島與芬蘭，是辛柏毅一輩子的夢想，講到激動處，周明慶一度哽咽。五聯隊政戰主任許俊榮說，意外發生後第一時間就通知眷屬，也派心輔人員陪伴，辛妻目前由她的母親及妹妹陪同，辛柏毅是澎湖人，父母今天從澎湖搭機趕到，會由他定時說明狀況和搜救進度。

辛柏毅年僅29歲，家鄉在澎湖縣湖西鄉，父親為退休警察，妻子同樣任職於空軍。兩人日前才辦完婚禮，並自北歐度蜜月返台，返國僅2天便歸隊執行夜航任務。今（7）日上午一早，辛柏毅的父母在軍方人員陪同下，辛母拄拐杖辛父在一旁攙扶現身，並在軍方人員陪同下，搭乘9時起飛的軍機飛往花蓮空軍基地。

辛柏毅的妻子則是花蓮本地人，同在花蓮基地服役，負責行政勤務，兩人分屬不同單位。二人交往1年後，在去年5月20日甜蜜成婚。辛柏毅的妻子曾在臉書直言寫說，「畢生的運氣都用來遇見丈夫」、「辛柏毅不是命中注定的奇蹟，而是自己最篤定的選擇」，二人的感情不是驚天動地，卻願朝朝暮暮，並表示二人選在交往週年結婚，要攜手走一輩子。如今丈夫下落不明，也讓妻子哭腫雙眼，焦急喊話「全家都在等你回家」。

