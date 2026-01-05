爆今早已簽離職書！黃國昌點名綠委：要選縣市長應辭立委

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨創黨主席所設不分區兩年條款2月1日將至，民眾黨現任主席黃國昌今宣布，他今早已在黨團簽署離職書，等到月底送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間接上。此外，他更點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，還占著立委的位置，就應該把立委給辭了。

黃國昌受訪時指出，力推代理孕母修法的陳昭姿比較特別，這是她與民眾黨前主席柯文哲處理的問題，但其他人的兩年條款不會受任何影響，自己今天早上，已經在黨團簽辭職書了。立委請辭有一些行政程序要跑，因此今天黨團會把各委員的辭職書收齊，等到月底送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間接上。

請繼續往下閱讀...

黃國昌強調，接下來黨團的運作他也不是撒手不管，未來黨團運作仍會持續參與，每週二、週五的晨會，還是會與新任立委一同開會。

此外，黃國昌也批評，民進黨立委很奇怪，要參選縣市長，還占著立委的位置，就應該把立委給辭了，領立委的薪水去選縣市長，他看不懂。現在台南、高雄的民進黨立委，哪有在關心立法院的議事，基本上都在做表面功夫，自己通常去立法院7時30分就到了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法