為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳玉珍推「離島建設條例」 鍾佳濱：想把金門變福建省經濟特區

    2026/01/05 11:11 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。（記者方賓照攝）

    民進黨立院黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。（記者方賓照攝）

    國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，遭疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路，該案去年逕付二讀交付協商，已超過一個月協商冷凍期。民進黨團幹事長鍾佳濱今日直言，該修法就是要把陳玉珍委員的選區金門變成福建省的經濟特區，以此在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣。

    鍾佳濱批評，該修法以「離島」兩字來包裝，但並非指綠島、蘭嶼或澎湖，而是金門與馬祖，尤其是金門，就是要把陳玉珍委員的選區金門，變成福建省的經濟特區，以此在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣，在政治上讓台灣的民主體制造成嚴重考驗。

    沈伯洋指出，「離島建設條例」在立法院國民黨過去提出非常多版本，每一次只要社會出現質疑聲浪，就會暫時縮起來，但只要大家沒有在注意，相關版本就會再度推出。無論提出的是哪一個版本，背後的核心思想沒有太大差別，就是「地方包圍中央」。

    他直言，國民黨欲藉由「離島建設條例」讓地方離島可以排除中央法規的適用，早期版本甚至排除中央對「兩岸條例」的適用，只要地方直接與中國談妥，就可免除對人、公司、物流及海域的審查，對國安來說是一個危機，讓地方政府可直接與中國談條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播