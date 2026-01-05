為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共曝沈伯洋住處圖資跨境鎮壓 官員：變本加厲將反制

    2026/01/05 11:03 記者陳鈺馥／台北報導
    中共數度攻訐我國資訊戰研究專家民進黨立委沈伯洋，自去年11月對其發布「紅色通緝」揚言要展開全球追捕後，近日又透過官媒散播沈伯洋在台北居住地與工作地點的衛星照片。（資料照）

    中國屢次鎖定攻擊民進黨立委沈伯洋，近日更在官媒及「看台海」等社群平台，以衛星影像公開其居住處所進行威嚇。官員受訪表示，中共以土匪、黑道方式跨境鎮壓，若持續變本加厲，我方將檢討兩岸交流，政府一定會有所反制。

    陸委會日前嚴厲譴責北京當局，並聲明「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。

    陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國「個人資料保護法」關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯「刑法」第305條恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。

    知情官員進一步說明，中共持續對我國人跨境鎮壓，立委沈伯洋現在所遇到的事，也是台灣人會遭遇到的。中共一再變本加厲，政府當然要全面檢討目前的兩岸交流政策，以維護國人安危及國家安全。

    官員提及，中共統戰滲透、跨境鎮壓無所不用其極，用土匪、黑幫式的蠻橫作風，直接公布立委住處圖資威脅，已經逾越人類文明底線，政府會以國安思考做最壞的打算、最好的準備，兩岸交流可能會進入緊急狀態。

    官員痛批，中共對台恫嚇日益囂張，已接近土匪行徑，如果這些事持續不斷發生，甚至變本加厲遭到威脅，我方將採取必要的反制措施，以維護國家安全和民眾基本權益，一定不會坐視不管。

    對於中共三番兩次針對沈伯洋，官員說，沈伯洋只是一個指標性代表而已，任何人都可能成為下一個沈伯洋，中共是透過打擊沈在警告台灣人。但沈伯洋所做的事不過是守護台灣，這樣就要被針對、抓捕及判刑，這意謂你只要守護台灣、不支持統一，都可能會被中共懲獨。

    他強調，這不是沈伯洋一個人的事，面對中共的懲戒舉措，政府必定要有所作為，更有韌性反制中共的跨境鎮壓。中共正在做的是分化台灣內部，希望國人支持政府相關作為，不讓中共分化台灣伎倆得逞。

