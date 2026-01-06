美軍委國行動不會讓中國有膽攻台 葛來儀：抓賴清德也難實現統一

葛來儀指出，美國對委內瑞拉的軍事行動不會助長中國對台行動的「膽量」，且即使抓捕賴清德，也不太可能幫助北京實現統一。圖為中國國家主席習近平。（法新社）

美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引起國內輿論，認為中國可能也會如法炮製「抓走賴清德」。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在社群媒體「X」發文指出，美國對委內瑞拉的軍事行動不會助長中國對台行動的「膽量」，且即使抓捕賴清德，也不太可能幫助北京實現統一。

葛來儀指出，美國對委內瑞拉發動軍事打擊，並逮捕馬杜羅，確實提供中國一個能將美國形容成「欺壓小國的全球霸權」的機會，有助於北京在國際舞台上削弱美國的正當性，但中國不太可能因此改變對台戰略，中國不會把美國無視國際法的行為，視為中國對台動武的正當化理由。

葛來儀認為，中國只在符合自身利益時才會強調國際法與國際規範，反之則選擇忽視，中國一向將台灣視為「內政問題」，在美國與委內瑞拉的關係之中，找不到太多可類比之處。葛來儀表示，美國在委內瑞拉的軍事行動並不是中國接管台灣的「行動範本」，即使抓捕台灣總統賴清德，也不太可能幫助北京實現所謂的「統一」。

葛來儀強調，中國國家主席習近平的對台作法，建立在自身邏輯與戰略之上，不太可能因為近期的美方行動，或是俄羅斯入侵烏克蘭等事件受到實質影響，正如同美國國防部先前發布的《中國軍力報告》所言，共軍內部的貪腐問題與整肅行動，短期內正在削弱中國軍事能力，這當中也包括共軍在可接受軍事成本下奪取並控制台灣的能力。

葛來儀分析，由於上述原因，中國依賴一套龐大的「灰色地帶」戰術工具，試圖在台灣民眾之中製造絕望感，使其最終選擇屈服。中方認為「時間站在自己這邊」，可以在不流血、不耗費巨大資源的情況下實現所謂的統一。

葛來儀認為，中國會盡力保護它們在委內瑞拉的經濟利益，但會設法避免進入川普的「視線」之中，因為在委國的經濟利益並非中國的核心利益所在，尤其在今年4月在北京舉行的美中領袖峰會之前更如此，屆時中國將設法讓美國在自身關注的優先事項上讓步，其中很有可能包括台灣議題。

