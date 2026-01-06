為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    疑有「後門」！李在明拿習近平贈機玩自拍 網酸：馬杜羅也有這禮物

    2026/01/06 10:24 編譯陳成良／綜合報導
    南韓總統李在明（左）在X平台發布與習近平（右）的自拍合影，使用的是習近平贈送的小米機。網友聯想到，日前遭生擒的馬杜羅也曾獲贈中製手機。（法新社）

    南韓總統李在明（左）在X平台發布與習近平（右）的自拍合影，使用的是習近平贈送的小米機。網友聯想到，日前遭生擒的馬杜羅也曾獲贈中製手機。（法新社）

    南韓總統李在明5日在北京進行國事訪問時，於社群平台X發布了一張引發國際網友熱議的自拍。照片中李在明與中國國家主席習近平及其夫人共同微笑入鏡，而拍攝工具竟是習近平日前贈送、曾被他自嘲可能有「後門」（監控軟體）的小米手機。

    據《法新社》報導，李在明在X平台上寫道：「這張與習近平主席及其夫人的合影，是用我在慶州收到的小米禮品機拍的。」他形容這是他「一生中最好的照片」。這款小米手機曾於去年11月成為焦點，當時李在明詢問通訊是否安全，習近平竟大方開玩笑，促請李在明「檢查看看是否有後門」；對於一向嚴肅的中國領導人而言，此番言論令李在明評價習近平「意外地很會開玩笑」。

    然而，這場自拍秀在社群媒體上引發了不同的聲音。李在明的貼文在數小時內即獲超過3400次分享，有網友毒舌留言：「總統先生，您知道馬杜羅（Nicolas Maduro）也收過同樣的禮物嗎？」暗指日前遭美軍生擒的委內瑞拉領袖，過去也曾高調展示習近平贈送的華為新機，兩者在落網或局勢變動前的「贈機情誼」如出一轍。

    習近平促做戰略選擇 李在明盼改善關係

    在5日長達 90分鐘的正式會談中，習近平敦促李在明，在當前動盪不安的世界中應做出「正確的戰略選擇」。南韓總統府隨後亦在 YouTube發布短影音，顯示習近平在現場讚許李在明的拍照技巧。李在明自2025年6月就職以來，一直致力於改善與北京長年僵化的關係。此次造訪北京適逢美軍突襲委內瑞拉引發地緣動盪之際，李在明的動作也受到國際媒體高度關注。

