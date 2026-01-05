嘉市「藍白合」新進展 國民黨議員陳家平退出初選

原有意投入國民黨嘉義市長初選的市議員陳家平今天宣布退出初選。（記者丁偉杰攝）

明年嘉義市長選戰，國民黨、民眾黨兩黨定調「藍白合」推出最強候選人，原有意投入國民黨內初選的市議員陳家平今天宣布退出初選，未來他將全力支持出線候選人參選。

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨前主席柯文哲3日宣布將擔任張的競選總幹事，並要在嘉市「Long Stay」，柯帶著張在3、4日兩天在嘉市接連走訪傳統市場、到廟宇參香及舉辦小草客廳會。

今天上午，原有意投入國民黨內初選的市議員陳家平拋出震撼彈，宣布退出嘉義市長初選，國民黨內有意投入初選者尚有名醫翁壽良、市議員鄭光宏。

翁壽良近來在嘉市區陸續掛上新一波看板，他表示，尊重陳家平的選擇，他會持續努力爭取市民最大的認同，爭取勝出的機會。

鄭光宏說，民眾黨秘書長周榆修曾提過「藍白合」最後時間點在3月底前，國民黨主席鄭麗文也認為3月底前是合理的時間，這段時間「兄弟登山各自努力」，有信心3月底前，藍白陣營會整合出最強人選競逐下屆市長寶座。

對於退選，陳家平強調，經過審慎評估與黨內溝通，他認為「目前的局勢更需要力量的整合而非內耗」。

