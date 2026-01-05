為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉市「藍白合」新進展 國民黨議員陳家平退出初選

    2026/01/05 11:02 記者丁偉杰／嘉義報導
    原有意投入國民黨嘉義市長初選的市議員陳家平今天宣布退出初選。（記者丁偉杰攝）

    明年嘉義市長選戰，國民黨、民眾黨兩黨定調「藍白合」推出最強候選人，原有意投入國民黨內初選的市議員陳家平今天宣布退出初選，未來他將全力支持出線候選人參選。

    民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨前主席柯文哲3日宣布將擔任張的競選總幹事，並要在嘉市「Long Stay」，柯帶著張在3、4日兩天在嘉市接連走訪傳統市場、到廟宇參香及舉辦小草客廳會。

    今天上午，原有意投入國民黨內初選的市議員陳家平拋出震撼彈，宣布退出嘉義市長初選，國民黨內有意投入初選者尚有名醫翁壽良、市議員鄭光宏。

    翁壽良近來在嘉市區陸續掛上新一波看板，他表示，尊重陳家平的選擇，他會持續努力爭取市民最大的認同，爭取勝出的機會。

    鄭光宏說，民眾黨秘書長周榆修曾提過「藍白合」最後時間點在3月底前，國民黨主席鄭麗文也認為3月底前是合理的時間，這段時間「兄弟登山各自努力」，有信心3月底前，藍白陣營會整合出最強人選競逐下屆市長寶座。

    對於退選，陳家平強調，經過審慎評估與黨內溝通，他認為「目前的局勢更需要力量的整合而非內耗」。

    有意投入國民黨嘉市長初選的名醫翁壽良近來在市區掛上新一波看板。（記者丁偉杰攝）

    有意投入國民黨嘉市長初選的名醫翁壽良表示，他會爭取勝出的機會。（記者丁偉杰攝）

