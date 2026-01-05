中共3大戰略目標全落空 砸重本軍演擋不住台股創新高

中共設定3大戰略目標全數落空，台股還創歷史新高。（資料照，記者王孟倫攝）

針對中共去年12月29日至31日對我國發動圍台軍演及實彈射擊，我國安單位研判，中共原先設定3大戰略目標最終全數落空，中方企圖達成實質封鎖製造恐懼、塑造無預警且難防備的印象，並藉此製造我方指揮混亂的形象；然而，台灣不僅國際航班起降如常、海運暢行無阻，台股還創歷史新高，當台灣正歡慶跨年時，中國多個主要城市卻取消活動、限制群眾集結，整體而言，中共這是一場「高成本卻未成功」的演習。

國安人士分析，中共在「正義使命-2025」演習中設定了3個主要目標，但最終均未達成。首先，中國在台灣周邊劃設多塊「危險區域」，企圖達到某種形式的實質封鎖並誘發恐懼，但台灣社會運作如常，演習首日台股甚至創歷史新高。尤為諷刺的是，跨年期間當台灣與全球沈浸在歡慶氣氛時，中國上海、杭州等主要城市反而因管控而取消活動或煙火、限制群眾集結，也禁止慶祝耶誕節。

在航運方面，該人士指出，中共企圖切斷台灣的國際連結，但交通部第一時間採取替代航線，成功確保200多個航班、近10萬名旅客的安全，國際航班正常起降，讓中國預期造成的社會浮動未能出現；海運部分，在我國海巡艦艇全程監控中共海警船動態下，國際商船正常通行，中國也未能實施所謂「執法」行動。

談及中國的第二個目標「塑造無預警、難防備的印象」，國安人士透露，國安單位早已掌握並對外揭露中共自11月中旬起的大規模海上部署，並預警不排除有相關演習，針對中國在對日極限施壓未果後，仍維持海上兵力尋找破口，我方也完整掌握動態並精準應對，早在去年12月初，國安局長蔡明彥就曾公開說明可能情形及因應方案。

該人士進一步說明，這次中共一宣布演習，國防部便立刻展開戰備操演，同時主動釋出包括空中狙擊手莢艙、海巡船隻正常航行等實際畫面，對外展現台海的真實現況；此外，我國從2年前起開始強化國際語言操作，透過「中英文廣播」，讓中方在物理上、訊息上，都不能進行「將台灣視為內海」的操作。

國安人士指出，中國的第3個目標是散播台灣指揮混亂、應變不到位的分化訊息，但事實上，無論是國土防衛或軍隊部署，我方均能立即展開戰備操演，並迅速進入戰術位置，第一時間各項應對作為都是按部就班，這不僅是長期累積的實務經驗，也顯見我方已能系統地掌握中國操作複合式威脅與混合戰的態樣。

國安人士認為，中國自去年11月起升高對日本威脅、對菲律賓挑釁，以及對台灣針對性軍演，總結來說都未能達成預期目標，因此中方也正在積極尋找下一個戰略破口，近期中國國家主席習近平與南韓總統李在明的會面，或許是一項新的嘗試，意圖拉攏南韓來削弱美日韓同盟或印太民主同盟。

