    支持高雄衛生局長黃志中留任 林岱樺：真正的負責不是切割或退場

    2026/01/05 11:34 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺表態支持黃志中留任，要求「戴罪立功」。（林岱樺服務處提供）

    高市衛生局爆發心衛中心前執行秘書何建忠性侵害未成年少女案件，民進黨立委林岱樺今（5）日公開表達立場，她說，真正負責任的政治家不應在輿論壓力下選擇政治切割。她支持局長黃志中留下推動制度大改革，她強調這並非護航，而是要求其「戴罪立功」。

    林岱樺同時正式向市府提案，應立即開設「第三方申訴專線」，全面守護受害者，並強調「錯就是錯，不要逃避」，並全面引入「第三方民間諮商力量」介入輔導。

    針對外界質疑案情揭露時序與SOP，林岱樺指出，黃志中過去半年的沉默並非畏縮。在「透明」與「生命」的抉擇中，他選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命，避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草。

    林岱樺說，這種心境，她感同身受，這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底。她認為，這不是行政態度的問題，而是守護生命的良知問題，黃志中寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。

    對於監督機制失靈，她說，一個敗類的惡行能隱藏這麼久，代表現有的管理機制確實存在漏洞。但她認為，真正的負責不是在壓力下選擇切割或退場。

    林岱樺強調，她支持黃局長留下把洞補好，但這是「戴罪立功」。她要求黃志中必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級，交出改革的成績單。

    林岱樺呼籲社會給予專業人員公允評價，她說，高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府，而需要願意扛起責任、深耕改革的團隊。

