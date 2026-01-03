林世明、蔣煙燈轉戰參選彰化縣議員 林世賢動向成綠營關鍵

彰化市長林世賢爭取縣長提名失利，各界關注是否回鍋選縣議員。（資料照）

民進黨彰化縣黨內初選1月12日到16日受理登記，其中，彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、福興鄉長蔣煙燈等3名首長兩屆任滿，林世明、蔣煙燈確定轉換跑道，分別爭取彰化區與鹿港區的縣議員提名。對於下一步動向，林世賢說，彰化不能原地踏步，他的任何決定就是要讓彰化更進步。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，尊重任何人的決定，一切都按照機制來走，黨部執委會敲定黨內初選時程將於1月5日公告，鄉鎮市長卸任後要轉換跑道，在參選辦法內並沒有任何限制。

不過，林世明、蔣煙燈轉換跑道參選縣議員，起步都很早，兩人都有鄉長資歷與基本盤，都被同選區視為實力堅強的對手。

而林世賢參加民進黨彰化縣長提名的「類初選」失利，仍幾乎天天推出短影音，持續保持曝光度，尤其最新提出2026年推進彰化四大計畫的訴求，分別為彰化東區擴大都市計畫、西區交流道特定區，還有鐵路高架化與捷運到彰化，回鍋參選縣議員傳聞甚囂塵上。

林世賢說，彰化要擺脫低薪，產業勢必要轉型，產業也要跟上世界，從無人機、機器人到機器狗都是彰化「彎道超車」的大好機會，彰化沒有時間原地踏步，更需要監督力量來讓彰化進步。

民進黨彰化區現有5席議員要尋求連任，加上林世明，就勢必要辦理初選，林世賢的動向將成為彰化區議員初選的最大關鍵。

彰化縣芬園鄉長林世明表態參選彰化區議員。（資料照）

彰化縣福興鄉長蔣煙燈表態參選鹿港區縣議員。（取自蔣煙燈臉書）

