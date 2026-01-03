誰來選彰化市長？民進黨拋兩方向「議員」、「社會賢達」

彰化市長林世賢即將兩屆任滿。（取自林世賢臉書）

前彰化市長邱建富為民進黨攻下彰化市版圖，當年也連任成功。（取自邱建富臉書）

民進黨提名立委陳素月參選彰化縣長，各界關心人口彰化市長誰來選？民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，目前將有兩個方向來努力尋找人選，分別為現任議員或社會賢達，不只要保住彰化市長版圖，也為縣長選戰在26鄉鎮市的最大票倉催出最多選票。

楊富鈞指出，彰化市為彰化縣第一大票倉，人口超過20萬人，由於彰化市從邱建富到林世賢，已連續拿下4屆市長寶座，確保彰化市繼續由綠色執政，這是當務之急。

楊富鈞強調，民進黨在彰化市長選戰一定會推出人選，目前的努力方向就是「議員」與「社會賢達」，才能搭配最強母雞來共打選戰。

民進黨彰化縣議員莊陞漢曾任彰化市代表，縣議員2連霸，各界看好參選彰化市長。（取自莊陞漢臉書）

被各界點名的縣議員有莊陞漢、楊子賢與許雅琳，其中，莊陞漢最為資深，曾任彰化市代表，議員連任成功，為立委黃秀芳的服務團隊，屬於正國會系統，外界期盼莊陞漢投入彰化市長選戰的呼聲最高。但莊陞漢表示，如果黃秀芳被提名參選縣長，他就全力輔選，如今提名陳素月，他也回歸縣議員選舉，做好自己的工作。

彰化縣議員楊子賢與立委陳素月都是民進黨新潮流，陳素月被提名參選彰化縣長，連帶楊子賢也備受矚目。（取自楊子賢臉書）

民進黨彰化縣議員楊子賢表示，他目前方向就是挑戰議員連任。（取自楊子賢臉書）

楊子賢與陳素月同屬新潮流，這次在黨內初選也大力輔選陳素月，被視為新潮流在彰化市的主力戰將。但楊子賢強調，他沒有接到任何徵詢，他參選議員爭取連任的想法沒有改變。

民進黨彰化縣議員許雅琳表示，她將全力爭取議員連任。（取自許雅琳臉書）

許雅琳表示，她這次也要挑戰縣議員連任，因為這次彰化選區縣議員減少1席，民進黨提名5席，雖然該選區提名必須含一位女性，但初選登記還沒展開，一切都要全力以赴，對於轉戰市長，沒有這個打算。

