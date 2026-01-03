嘉義市長選舉 民眾黨打柯P牌、綠藍照既定步驟走

立委王美惠。（資料照）

下屆嘉義市長選情升溫，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今為立委張啓楷站台，並將任競選總幹事、到嘉市Long Stay。民進黨市長參選人、立委王美惠表示祝福，國民黨主委蔡明顯說，柯文哲到嘉市要爭取選民認同，他們也會遵照中央黨部既定步調，與民眾黨「藍白合」共推人選，努力爭取選民認同。

王美惠今依原定行程做選民服務，對他黨所組成的競選團隊，她表達誠摯的祝福與恭喜。

國民黨市議員陳家平說，民眾黨立委2年任期就要換人，張啓楷將卸任立委，柯文哲為張拉抬聲勢不可避免；坊間不實傳聞國民黨要禮讓民眾黨，希望國民黨中央能聽到基層心聲，儘快協調出最強候選人，無論什麼形式的民調，希望讓國民黨、民眾黨有意參選的人一起民調，民調後就全力支持，如此才有勝算。

心臟內科醫師翁壽良說，祝福柯文哲、張啓楷，從去年總統大選到現在，中間已發生很多事，民眾黨已不是以前的民眾黨，國民黨、民進黨也不是以前的國民黨、民進黨，不要只呼口號，要看推出的政見、能為民眾做哪些事情，爭取選民認同。

國民黨市議員鄭光宏表示，尊重、歡迎，希望柯文哲Long Stay期間，將嘉義好山、好水、好食與濃濃人情味，傳達到台灣各個角落。

至於外界所關心藍白合的進度，鄭光宏表示，國民黨、民眾黨的默契最晚3月底前整合產生一組最強候選人，到3月底前時間，就是兄弟登山、各自努力、各自衝刺。

鄭光宏表示，政黨各自有各自的選舉節奏及提名辦法，國民黨會依自己的選戰節奏，先黨內初選推出提名人選後，再跟民眾黨徵召人選協調、整合或進行民調，產生藍白陣營共推的嘉義市長候選人。

國民黨嘉市議員鄭光宏。（資料照）

國民黨嘉市議員陳家平。（資料照）

心臟內科醫師翁壽良。（資料照）

