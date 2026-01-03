為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共跨海肉搜沈伯洋個資 陸委會：不排除全面檢討兩岸交流

    2026/01/03 15:44 記者鍾麗華／台北報導
    針對中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於昨（2）日公布我國立法委員沈伯洋住處及工作場所衛星圖資與街道圖，陸委會今（3）日表達嚴厲譴責並表示，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。（資料照）

    針對中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於昨（2）日公布我國立法委員沈伯洋住處及工作場所衛星圖資與街道圖，陸委會今（3）日表達嚴厲譴責並表示，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。（資料照）

    針對中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於昨（2）日公布我國立法委員沈伯洋住處及工作場所衛星圖資與街道圖，陸委會今（3）日表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊。陸委會並嚴正聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。

    陸委會表示，中共近年來透過各種跨境鎮壓手段威脅我國在內所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，竟針對我國國會議員進行鎖定，以惡意揭露非公開住所等隱私資訊。此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。

    陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國「個人資料保護法」關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯「刑法」第305條恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。

    陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行此種違法、脫序的「數位暴力」，不僅無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。我們要求中方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播