37區鐵馬行動啟程 陳亭妃：所有民調我都一路領先

陳亭妃在眾多支持者相挺下，從南市府永華市政中心騎鐵馬出發，將騎遍台南37個行政區。（記者蔡文居攝）

民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃於今天（1日）啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動。陳亭妃表示，所有的攻擊、抹黑，她都當成是考驗，人民是她的最大資源，如果沒有大家的支持陪伴，她無法走到今天。目前所有民調她都一路領先，希望大家一起她走完初選最重要的一哩路。

陳亭妃表示，這次初選發起的鐵馬行動，將自1月1日至1月11日，以「女力市長・鐵馬精神」騎遍台南37個行政區，親自走進基層、向鄉親報告與拜託，並爭取最後勝利，為台南創造歷史，出現第一位女市長。

今天上午，陳亭妃在眾多支持者到場相挺下，從南市府永華市政中心騎鐵馬出發，現場「凍蒜！」聲不絕於耳。

陳亭妃出發前致詞表示，她從政27年來，每一個挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來。這次鐵馬行動從1月1日到1月11日，「11111」其含義代表陳亭妃27年來就是苦幹實幹、一步一腳印，另一含義是不論是媒體公布的數波民調或是我們自己的內參民調，「我都是站在一路領先的位置」。

她強調，這趟鐵馬行動不是形式，而是她長年堅持的「行動政府」精神延伸，用最踏實的方式，把政策與關心真正帶到人民身邊。她也呼籲鄉親在1/12、1/13、1/14民調期間「守住電話、守住陳亭妃」，用人民的力量守護台南的未來。

她說，1月1日至1月11日的鐵馬大串連行動，將橫跨台南37區，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書、YouTube直播，讓鄉親隨時掌握妃妃鐵馬的行程。她也拜託支持者幫忙分享，讓更多親朋好友看見她長年為台南努力的過程。

