中共軍演「101」照片是實拍還是偽造？事實查核中心解答了！

中共解放軍近日無預警進行「正義使命-2025」軍演，中國官媒《央視》隨後發布一張台北101大樓照片，聲稱為解放軍軍機拍下，引發外界聯想解放軍無人機已逼近台北上空，不過也有大量民眾懷疑照片為造假。對此，台灣事實查核中心根據採訪軍事專家、航拍判讀家等專家意見指出，該影像可能為長焦遠距拍攝或加工，誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，也是這次中共演習的心戰目的。

中共日前發布該照片後，不少網友懷疑為造假，甚至質疑是來自碧山巖方向的拍攝角度。事實查核中心今日發文指出，依照角度，已排除來自碧山巖拍攝的可能性。另外，航照判讀專家黃同弘協助檢視發現，照片是由淡水河口往陸地方向拍攝。

事實查核中心表示，中共公布畫面的視角不高，是採「低空拍攝」，研判不會超過2000公尺。實際拍攝地點則取決於機器偵照能力，從河口以外到附近海面都有可能，如果設備解析度夠好，遠到海峽中線也能拍到類似畫面。有無人機業者指出，中共影像呈現近似地面視角的「平視」構圖，缺乏高空拍攝應有的高度落差與地面透視感。此種視覺效果，更符合光學上的「長焦壓縮效應」特徵。

由於國防部強調，沒有中共大型無人機進入台灣24海里。但共軍或海警船隻曾進入24海里內，如果在船上拍攝畫面非常容易。中心指出，中共畫面可能來自遠距離拍攝，可能藉此營造「逼近台灣」的視覺效果，以達到認知作戰目的。退役空軍上校、前F-16戰機教官黃揚德分析，中共影片並非拍到什麼軍事設施，對台灣並無威脅性，而且很有可能是在遠方拍攝，卻宣稱「俯瞰101」， 這其實是進行威嚇性的心戰。

最後，國防院副研究員舒孝煌指出，中共公布影像有兩個疑問，有可能有經過加工變造。第一，淡江大橋與台北101在畫面中的比例明顯不合理，顯示畫面可能經過裁切或拼貼處理。以實際地理條件而言，若能清楚拍到淡江大橋，正常情況下台北101應該會很小，不太可能如中共影片明顯，懷疑影像遭到變造；第二，若是飛機或無人機在飛行中拍攝，背景物體應隨飛行速度產生明顯位移；但網傳影片中背景幾乎靜止，反而出現不自然的晃動，這並非真實飛行運鏡。

最後，國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲也表示，透過AI偵測工具檢測發現，網傳影片、照片，有近7成機率是偽造的。

照片可能為長焦遠距拍攝或加工，誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，也是這次中共演習的心戰目的。（取自TFC）

