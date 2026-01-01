洪秀柱元旦期許立足台灣、胸懷中國大陸、放眼世界

前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

今天是民國115年元旦，前國民黨主席洪秀柱在臉書以「告別對抗政治，贏回人民的未來」為題發文指出，兩岸問題不是外人的棋局，而是兩岸人民自己的未來，並強調「立足台灣」是守護我們的生活方式，「胸懷大陸」是正視同文同種、命運相連的現實，「放眼世界」則是在變動的國際格局中，為台灣爭取最大利益。

洪秀柱指出，期許揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，大家站在2026年的門口，更應冷靜回望，也要勇敢前行，過去1年台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走，執政黨破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把「抗中保台」當成萬靈丹，卻讓人民承受更高的風險與不安，事實證明對抗沒有帶來安全，恐懼也換不到尊嚴，真正受苦的從來不是高喊口號的人，而是希望安居樂業的百姓。

洪秀柱表示，2025年的動盪讓更多台灣人看清現實，兩岸問題不是外人的棋局，而是兩岸人民自己的未來，歷史告訴我們，分裂往往來自外力介入，和平則奠基於互信與對話，過去國民黨執政時，正因為堅持「九二共識、反對台獨」，兩岸得以在可預期、可管理的框架下互動，台灣社會也因此擁有發展的空間與穩定的底氣。

她說，展望新的1年，衷心期盼台灣能走出恐懼政治，回到憲法與理性的正軌，立足台灣是守護我們的生活方式，胸懷中國大陸是正視同文同種、命運相連的現實，放眼世界則是在變動的國際格局中，為台灣爭取最大利益，三者並不衝突，而是台灣最務實也最有前途的方向。

