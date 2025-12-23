藍營提修公投法 憲法法庭判決可交由公民複決

立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，今日於程序委員會通過列入週五院會議程。（記者廖振輝攝）

立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」。立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，今日於程序委員會通過列入週五院會議程。國民黨團書記長羅智強表示，賴清德總統曾經說過「更大的民主」，一旦發生爭議，是否應交給人民共同決定，此次公投法的修正就會把這一塊明文化。

根據國民黨團提案，於公投法第2條公投適用事項，增列「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」；公投法第30條，增列「憲法法庭裁判於公告之日算至第3日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。」另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

羅智強說，這次5位大法官的枉法裁判，國民黨已經提出告訴。大法官做出的憲法判決攸關國家重大國政，賴清德總統曾經說過「更大的民主」，一旦發生爭議，是否應交給人民共同決定，此次公投法的修正就會把這一塊明文化。

至於是否比照今年的反廢死公投，以黨團提案的方式成立公投，羅智強表示，立法院本來就可以提公投，可惜前任中選會主委李進勇違反法律拒不執行，現在要組成新的中選會，國民黨的重要立場是會否依法尊重立法院通過的公投案，對於立法院所提的公投案，中選會沒有審查權，沒有審查立法院公投，也沒有所謂不執行、不舉辦立法院通過的公投的權力，否則中選會變成是立法院的太上皇，沒有這回事。

羅智強說，接下來中選會正副主委、委員被提名人的審查，國民黨團會詢問，中選會對於立法院通過的公投，會不會按照公投法的規定執行、舉辦相關公投，不會像李進勇般違反法律、違反權力分立的作法，不執行立法院通過的公投。

羅智強強調，所有公投的可能性都不排除，現在公投跟大選是合併舉行，所以也可能搭配2026年地方大選，會推出相關公投。

