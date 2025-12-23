為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    兒子犯下滔天大錯 張文父母哽咽下跪道歉

    2025/12/23 16:58 記者鄭景議／台北報導
    張文遺體在台北市殯儀館解剖，張文的父母到場並下跪道歉。（記者王藝菘攝）

    張文遺體在台北市殯儀館解剖，張文的父母到場並下跪道歉。（記者王藝菘攝）

    27歲男子張文在台北捷運犯下連續攻擊案，犯案後墜樓不治，共造成4死11傷。今日下午張文遺體在第二殯儀館解剖，張文的父母到場協助。相驗程序結束後張文的父親面對媒體，哽咽表示對兒子犯下的滔天大禍，向社會表示對不起，接著一鞠躬後父母親下跪，再接著一鞠躬，並連道三聲對不起。

    張文父母今日下午1時40分許抵達二殯，張文的父母戴漁夫帽及鴨舌帽、口罩現身，直接步入解剖室。

    下午4時30分許，相驗程序結束，兩人離開解剖室，面對媒體兩人神色悲傷，隨後張文父親說:「大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們在此向大家說對不起。」隨後就鞠躬及下跪，連說三聲對不起。

    張文父母在道歉完後，表示接下來會全力配合司法調查，接著就搭車離開。面對媒體提問，「斷連之後有知道兒子的狀況嗎」、「怎麼會一次匯45萬給兒子」、「要怎麼跟家屬賠償」等問題，兩人不發一語離開現場。

    張文遺體在台北市殯儀館解剖，張文的父母到場並下跪道歉。（記者王藝菘攝）

    張文遺體在台北市殯儀館解剖，張文的父母到場並下跪道歉。（記者王藝菘攝）

    張文的父母下跪道歉。（記者鄭景議攝）

    張文的父母下跪道歉。（記者鄭景議攝）

    張文父親面對鏡頭一度哽咽。（記者鄭景議攝）

    張文父親面對鏡頭一度哽咽。（記者鄭景議攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播