彰化縣長選舉「謝家」缺席？ 謝典林：一直在「準備的道路」上

彰化縣議長謝典林今日接受前國民黨立委陳學聖主持的網路直播節目「志聖鮮思」訪問。（截圖自網路）

國民黨明年彰化縣長選舉提名人選目前仍在協調中，除已經表態爭取提名的前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋外，受到外界觀感困擾的「謝家」迄今沒有表態，彰化縣議長謝典林今日中午接受前國民黨立委陳學聖主持的網路直播節目「志聖鮮思」訪問時表示，自己一直在「準備的道路」上，只是還沒有決定是否參選，為藍營彰化長選舉埋下伏筆。

過去「謝家」被外界認為明年彰化縣長選舉將推出國民黨立委的姊姊謝衣鳯參選，擔任彰化縣議長的弟弟謝典林也一直被傳有意爭取，但謝家姊弟無論由誰出馬參選，外界都有質疑聲，因為如果謝衣鳯當縣長，就可能出現「自家人監督自家人」，若是謝典林選縣長，姊姊當立委，外界也有「包牌」的批評說法，要求「謝家」只能在縣長、議長兩項職務中擇一。

請繼續往下閱讀...

面對民進黨可望徵召立委陳素月參選彰化縣長，謝典林今天接受陳學聖訪問時，對於藍營是否慢一拍的問題，他先是說洪榮章、柯呈枋都有持續在跑選舉，但陳學聖表示，洪、柯可能難撐大局，於是謝典林又接話說，自己在議長任內，「全縣都有在服務」，「我們一直在準備的道路上」，他還說，「我們20年來做服務、做議長，選縣長一直是在準備道路上，只是還沒決定是否參選。」

不過，對於陳學聖比喻謝典林將從「準備中」翻牌為「參選中」，他只有微笑以對。

謝典林還說，「謝家」經歷那麼久的從政生涯，一定會有一些想法，不管是姐姐、媽媽（前國民黨立委鄭汝芬）當立委或他擔任議長，「我們一直在準備道路上，是否從事行政單位，不需要個別做什麼宣示，反正都在準備道路上，到時候再決定。」

對於主持人詢問，國民黨主席鄭麗文是否有跟「謝家」溝通？謝典林指出，國民黨秘書長李乾龍與組發會都有來談過，但他不知道黨中央設計的（民調）題目是什麼，說不定有排除一些深藍，但他與姊姊都還沒有宣布要選。

此外，謝典林也表達一旦宣布參選，可能會面臨「外部風險」，並舉前桃園市長鄭文燦、前民眾黨主席柯文哲以及民進黨立委林岱樺為例強調，「我們不能小看國家機器的威力」；儘管陳學聖勸他不用害怕，謝仍說，雖然自己禁得起檢驗，「你就是因為沒怎麼樣，他才要去弄你，你有怎麼樣，他就把你抓去關了，他還會放過你嗎？」他還舉2024年大選支持前鴻海董事長郭台銘參選總統為例，強調當時就是因為自己分寸拿捏的很好，「否則那時候辦完（屏東縣議長）周典論，就是要處理我了，我是第2個目標。」

不過，陳學聖仍鼓勵謝典林參選縣長，並期待謝當「煞車」（民代）太久，應該改當「油門」，並祝福「心想事成」，希望謝典林下一次受訪就可以開門見山宣布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法